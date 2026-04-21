Adiós a Luis Brandoni: El emotivo adiós a una leyenda de la cultura argentina

El reconocido actor y referente político falleció a los 86 años tras una trayectoria inolvidable en el cine, teatro y televisión, dejando una huella imborrable en el corazón del país.

El mundo de la cultura argentina se encuentra de luto tras la partida de uno de sus referentes más queridos y prolíficos. A los 86 años, el fallecimiento de Luis Brandoni ha dejado un vacío inmenso en el corazón de un público que creció viéndolo brillar en cada faceta de su vida artística.

Durante una jornada de duelo que se extendió por 12 horas en la Legislatura porteña, cientos de ciudadanos y personalidades del espectáculo se acercaron para darle el último adiós a quien fue, ante todo, un maestro de la actuación y un hombre de convicciones inquebrantables. El féretro, escoltado en todo momento por su histórico productor y entrañable amigo Carlos Rottemberg, recibió el respeto de una industria que lo vio crecer desde sus inicios en la década del 60. La ceremonia final se llevará a cabo en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio de la Chacarita, un lugar sagrado que resguarda el descanso eterno de las leyendas que cimentaron la historia del teatro y el cine nacional. La trayectoria de Luis Brandoni es, sin lugar a dudas, un recorrido por la identidad misma de la Argentina. Nacido en Dock Sud en 1940, Beto, como lo llamaban cariñosamente sus colegas, supo imprimir una huella indeleble en producciones que ya forman parte del patrimonio cultural del país. Desde la inolvidable sátira de Esperando la carroza hasta el rigor dramático de Made in Argentina, su capacidad para transitar la comedia y el drama con la misma solvencia técnica y emocional lo posicionó como uno de los actores más versátiles de su generación. En sus últimos años, su vitalidad seguía intacta, demostrando una energía envidiable sobre las tablas en la obra ¿Quién es quién?, que protagonizó junto a Soledad Silveyra. Su compañera de elenco, visiblemente afectada durante el velatorio, destacó que hasta el último momento Brandoni mantuvo esa disciplina y ese rigor que lo convirtieron en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de artistas que aspiran a la excelencia. Más allá de su innegable talento actoral, Luis Brandoni forjó un camino propio en el escenario de la política, un ámbito que abordó con la misma pasión que dedicaba a sus personajes. Su militancia en la Unión Cívica Radical y su gestión como diputado nacional entre 1997 y 2001 fueron coherentes con su vida personal, marcada por la defensa irrestricta de los valores democráticos y la justicia social. Brandoni no se limitó a ser un espectador de la realidad; fue un protagonista activo que desafió las adversidades y la censura durante años oscuros, utilizando el teatro como una herramienta de resistencia y reflexión. Su legado se extiende hoy más allá de los premios y los reconocimientos académicos, como el Konex de Platino o su distinción como Ciudadano Ilustre. Se trata de la historia de un hombre que, a través de su autobiografía Antes de que me olvide, logró sintetizar décadas de vivencias, aprendizajes y un amor profundo por su profesión. Su muerte cierra un capítulo dorado del espectáculo argentino, pero deja abierta la puerta de su obra para que las futuras generaciones sigan encontrando en él una fuente inagotable de inspiración y compromiso





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