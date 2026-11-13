Adiós a la selección: Cristiano Ronaldo finaliza su carrera internacional con Portugal

Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección portuguesa tras 23 años de historia. El homenaje oficial se realiza ante Dinamarca en Braga con el consentimiento de la UEFA.

Cristiano Ronaldo ha puesto punto final a su trayectoria como internacional absoluto con la selección de fútbol de Portugal. El reconocido futbolista confirmó que su última participación con la camiseta nacional se producirá este sábado, en el partido contra Dinamarca programado para las 16.45 hora argentina. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Braga y servirá como escenario oficial para despedir a quien ostenta récords mundiales en selecciones masculinas.

Homenaje oficial con aprobación de la UEFA

La Federación Portuguesa de Fútbol organizó un reconocimiento especial que tendrá a Cristiano Ronaldo como protagonista indiscutible. La UEFA autorizó esta iniciativa que busca rendir tributo al futbolista tanto dentro del terreno de juego como en las gradas. La actividad está diseñada para integrarse en la previa del duelo, comenzando antes del pitido inicial y prolongándose durante momentos clave del partido. Esta decisión institucional refleja el estatus único del jugador en el calendario competitivo europeo.

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Momentos clave y símbolos del retiro

Entre los detalles protocolares del evento, se ha establecido que el reloj marcará un minuto especial al llegar al minuto 7.07, en honor a los goles que Cristiano Ronaldo anotó con la selección. Además, se mantendrá vacía la habitación que el futbolista ocupaba habitualmente en la concentración de la Ciudad del Fútbol. Este gesto simbólico representa la despedida del jugador de su antiguo refugio y marca un cambio en la dinámica del grupo. Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes, capitanes de equipos clave, también participaron en la planificación de estos actos.

Posiciones de directivos y cuerpo técnico

La propuesta del homenaje surgió durante una reunión celebrada el jueves entre el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y el cuerpo técnico. Jorge Jesus, entrenador de la selección, estuvo presente en estas conversaciones junto a los jugadores designados como líderes del vestuario. Pedro Proença declaró que la iniciativa nació de una necesidad colectiva de agradecer la dedicación del futbolista. Jorge Jesus ha expresado su apoyo a esta despedida pública como un cierre digno para una era dorada del fútbol portugués.

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Impacto en el mercado y contexto deportivo

Con la clasificación a cuartos de final ya asegurada, Portugal solo necesita un empate para asegurar el primer puesto en su grupo. Este contexto permite que el equipo se enfoque en la despedida sin la presión de los resultados inmediatos. La presencia de Cristiano Ronaldo en las tribunas y en el campo cerrará un ciclo que comenzó en agosto de 2003. La finalización de su carrera internacional afectará las dinámicas tácticas de Jorge Jesus en los próximos torneos, marcando el inicio de una nueva etapa para la selección.

Carta abierta y legado del futbolista

En su mensaje de despedida, Cristiano Ronaldo describió la decisión como una mezcla de razón y corazón. Afirmó que el lugar que ocupa en el corazón de las personas es lo que el tiempo no puede borrar. El futbolista agradeció a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a su familia por compartir el sueño. También dirigió palabras especiales a los portugueses en el mundo, destacando la pasión compartida como el mayor legado. Esta carta oficializa su salida del fútbol internacional tras 23 años de historia.