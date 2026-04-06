ADEPA expresa preocupación por presunta campaña de espionaje y desinformación contra el gobierno

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifiesta su inquietud ante las revelaciones sobre una presunta campaña de desinformación de origen extranjero que afectaría a medios locales y al gobierno argentino, instando a la investigación y a la protección de la calidad periodística.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ( ADEPA ) ha expresado su profunda preocupación ante las recientes revelaciones divulgadas por un consorcio internacional de periodistas.

Estas revelaciones detallan la presunta existencia de una campaña de espionaje y desinformación orquestada desde el extranjero, con el claro objetivo de desacreditar al gobierno actual y que, según las investigaciones, habría recurrido a contenidos publicados en medios de comunicación locales para alcanzar sus propósitos. De confirmarse esta información, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa, un intento descarado de manipular el debate público bajo la apariencia de producción de información profesional y objetiva. La gravedad de la situación radica en su potencial para socavar la confianza en los medios de comunicación y en el proceso democrático en su conjunto. ADEPA, en su comunicado, enfatiza la importancia crucial del periodismo en una sociedad democrática. El periodismo, basado en la rigurosa búsqueda de información, la verificación meticulosa de los hechos y la responsabilidad editorial inherente, es un pilar fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. La entidad advierte que este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsionan el sentido de este noble oficio, sino que también pueden minar la confianza del público en los medios de comunicación, un elemento esencial para un debate público sano y constructivo. \En este contexto, ADEPA ha exhortado a todos los medios de comunicación a extremar sus procesos de verificación, a profundizar hasta el límite de sus posibilidades profesionales la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como un resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública. La organización subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y de garantizar la transparencia en la publicación de contenidos, con el fin de proteger la integridad del ejercicio periodístico y de salvaguardar la confianza de la sociedad en los medios. El compromiso con la ética profesional y la diligencia en la verificación de la información son fundamentales para contrarrestar los efectos perversos de la desinformación y el espionaje, y para preservar la credibilidad de los medios. ADEPA insta a una investigación exhaustiva de los hechos y a la adopción, en los ámbitos correspondientes, de las medidas necesarias para prevenir la repetición de este tipo de prácticas que atentan contra la democracia y la libertad de prensa. Es crucial que se determinen las responsabilidades y que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes hayan participado en esta presunta campaña de desinformación. \En las últimas horas, un consorcio internacional de periodistas ha difundido información detallada sobre una supuesta campaña de desinformación impulsada desde Rusia con el objetivo de perjudicar al presidente Javier Milei. La investigación, basada en una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas, revela que la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos. Según los documentos analizados, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. La maniobra, que comenzó en abril de 2024 y se extendió por al menos seis meses, coincidió con el alineamiento del gobierno argentino con Ucrania en el conflicto bélico con Rusia. El objetivo principal, según el informe, era influir en la opinión pública local mediante la difusión de contenidos falsos o engañosos, en línea con los intereses geopolíticos del Kremlin. Cabe destacar que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ya había advertido sobre esta operatoria a finales de 2025 y puso el caso en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. El informe también señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos, y que varios de estos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial. La gravedad de estas revelaciones exige una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades competentes, los medios de comunicación y la sociedad en general, para proteger la integridad del proceso democrático y la libertad de prensa





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