La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas destacó la visita del Papa León XIV y su mensaje sobre la dignidad humana frente a la IA.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ( Adepa) emitió un comunicado oficial dando la bienvenida al papa León XIV en su histórica visita al país, donde valoró profundamente su reciente llamado a utilizar la inteligencia artificial al servicio de la dignidad humana y el diálogo social. Este reconocimiento institucional se produce en un contexto global caracterizado por profundas transformaciones e incertidumbres, donde la entidad ve en la presencia del Sumo Pontífice una oportunidad clave para fortalecer valores fundamentales como la paz, la concordia y el encuentro entre los argentinos.

La visita del Papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV compartió un mensaje significativo con los fieles durante una audiencia general realizada este miércoles en la plaza de San Pedro, marcando el inicio de una etapa crucial para la diplomacia religiosa y social en la región. A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que la presencia del Sumo Pontífice representa una oportunidad para fortalecer los valores de la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos, reafirmando su alegría por este acontecimiento histórico. La organización ofreció una cálida bienvenida en este contexto, subrayando la relevancia del mensaje papal como una invitación a recuperar la centralidad de la persona humana y la responsabilidad compartida de construir sociedades más solidarias en tiempos de crisis tecnológica.

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Ética digital y protección de la dignidad humana

Uno de los ejes principales del pronunciamiento de la entidad periodística fue el reconocimiento a la claridad y valentía con la que el Papa ha abordado uno de los grandes dilemas de la época actual: la protección de la dignidad humana frente al avance tecnológico. Adepa destacó como una orientación ética fundamental el llamado pontificio para que las herramientas digitales permanezcan subordinadas al ser humano y no a la inversa, preservando la autonomía y la libertad individual. Esta postura se alinea con la encíclica mencionada, donde el pontífice otorga una importancia central a la comunicación humana, recordando que la tecnología debe ser un instrumento al servicio de la persona y no un fin en sí mismo que pueda erosionar la libertad individual.

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El rol del periodismo ante la desinformación

Adepa reafirmó el valor insustituible del juicio humano y de la tarea periodística orientada a buscar, verificar, interpretar y comunicar con rigor e independencia, especialmente frente a la saturación de contenidos y las noticias falsas. Ante las lógicas de polarización, simplificación y reacción inmediata impulsadas por los algoritmos, el comunicado resalta la necesidad de que el periodismo recupere la escucha, el contexto y la reflexión democrática para contrarrestar la desinformación. La entidad recordó que durante un reciente encuentro en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con participación de editores argentinos, se remarcó la necesidad de considerar al periodismo como una función social indispensable para la salud democrática, subrayando su papel crítico en la sociedad actual.

Compromiso con un periodismo profesional y libre

Con este espíritu, Adepa concluyó renovando su compromiso con un periodismo profesional, libre, plural e independiente, expresando su deseo de que la visita del papa León XIV renueve en la sociedad argentina la vocación del entendimiento y el diálogo constructivo. Este mensaje llega en un momento en que el pronóstico del tiempo ha cambiado y un vientazo frío polar recibirá al papa León XIV con menos de 10 grados, simbolizando quizás los desafíos climáticos y sociales que la comunidad debe enfrentar. La entidad reafirma que la tecnología no debe suplantar el criterio humano, sino potenciarlo, garantizando que los medios de comunicación sigan siendo pilares de verdad y reflexión en la construcción del bien común.