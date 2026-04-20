Adam Bareiro revela el rol fundamental de Riquelme en su llegada a Boca Juniors

El delantero paraguayo Adam Bareiro habla sobre su adaptación a Boca, la importancia de Juan Román Riquelme en su fichaje y cómo vive la presión de jugar en el equipo de la Ribera.

Adam Bareiro , el delantero paraguayo que se ha convertido en una pieza fundamental del ataque de Boca Juniors , abrió su corazón en una reciente entrevista concedida a Luzu TV. Durante la charla, el atacante no solo repasó su presente deportivo, sino que puso especial énfasis en la figura de Juan Román Riquelme , el máximo dirigente del club, a quien le atribuye el éxito de su llegada al conjunto de la Ribera.

Según las palabras del jugador, la gestión y el interés personal del presidente fueron determinantes para que él pudiera cumplir el sueño de vestir la camiseta azul y oro. Bareiro fue contundente al declarar que toda la operación fue mérito de Román, destacando que el directivo siempre tuvo palabras de elogio hacia su estilo de juego, incluso antes de que existiera una posibilidad concreta de transferencia. Este respaldo institucional fue un pilar clave para que el paraguayo se sintiera valorado y motivado a dar el salto hacia uno de los clubes más grandes del continente sudamericano. El delantero también compartió reflexiones profundas sobre su trayectoria profesional y cómo visualizó su futuro durante su etapa en el exterior. Al notar que Boca Juniors atravesaba una serie de dificultades físicas con sus delanteros de referencia, Bareiro sintió una intuición inmediata: era su oportunidad de brillar en un contexto exigente. El jugador explicó que fue una decisión muy meditada y compartida con su núcleo familiar, especialmente considerando su historia previa en el fútbol argentino, donde dejó huella en clubes como San Lorenzo. Regresar al país no era solo una elección deportiva, sino también una decisión de vida. Al recibir el llamado formal de la institución boquense, Bareiro no tuvo dudas y aseguró que, en ese preciso instante, supo que el ciclo en el extranjero había concluido para comenzar un nuevo y ambicioso capítulo en su carrera bajo las órdenes del cuerpo técnico actual. En cuanto a la dinámica interna del vestuario y el liderazgo, Bareiro se deshizo en halagos hacia la estructura que hoy sostiene al equipo. El delantero paraguayo enfatizó que, más allá de la calidad técnica que se observa en el terreno de juego, existe una cohesión humana que lo ha dejado gratamente sorprendido. Además, recordó con cierto toque de nostalgia y competitividad el reciente Superclásico. Aunque admitió que le hubiera encantado asumir la responsabilidad de patear el penal durante el encuentro, reconoció la jerarquía de sus compañeros y la importancia de mantener la unidad del grupo por encima de las ambiciones individuales. Finalmente, hizo referencia a la hostilidad que percibió por parte de la parcialidad de River Plate, un escenario que aceptó con la madurez que caracteriza a un futbolista profesional. Bareiro concluyó que, si bien el clima en el estadio fue adverso, es una faceta inherente a la pasión que se vive en el fútbol argentino, un fenómeno que trasciende las fronteras y que él está aprendiendo a valorar mientras disfruta de su presente en el Xeneize





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