Adabel Guerrero revela que sigue viviendo con Martín Lamela tras su separación

La artista habló sobre su situación sentimental y cómo afronta la nueva etapa junto a su ex pareja, manteniendo una relación cordial.

Adabel Guerrero generó sorpresa al revelar que, a pesar de su separación de Martín Lamela , ambos siguen compartiendo el mismo hogar. La confesión tuvo lugar durante una entrevista con una periodista de LAM (América), donde la artista habló abiertamente sobre su presente sentimental y cómo están afrontando esta nueva etapa de sus vidas.

Cuando la reportera le preguntó directamente si ya no vivían juntos, Adabel respondió con franqueza: 'Sí, vivimos juntos todavía'. Ante el asombro de la periodista, amplió su respuesta: 'Tenemos una buena relación, por más que se diga lo contrario, y porque sabemos quiénes somos los dos', dejando claro que, a pesar de la ruptura, mantienen un vínculo cordial y respetuoso.

La cronista recordó el fuerte mensaje que Lamela había publicado en sus redes sociales, donde expresó su dolor por la exposición mediática de la separación y los rumores que la vinculaban con un presunto romance. Sin embargo, Adabel prefirió no entrar en polémicas y respondió con serenidad: 'Que él se descargue de la manera que se quiera descargar y que pueda'.

Además, la bailarina fue consultada sobre su situación sentimental actual y negó estar en una nueva relación.

'No, no estoy en pareja con nadie, estoy bien. Me hice muy buenos amigos en estos tiempos', aseguró. También reconoció que tomar la decisión de separarse no fue fácil: 'Sabía que una separación iba a ser algo muy complicado, sabía que iba a ser un tema y lo pateaba mucho'. La artista destacó la importancia de mantener una buena comunicación y respeto mutuo durante este proceso, a pesar de los desafíos que implica una ruptura pública





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