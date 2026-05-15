Adabel Guerrero desmiente haber sido infiel y se enfada con la prensa por la separación de Martín Lamela

Adabel Guerrero, bailarina y ex pareja de Martín Lamela, rompió el silencio y se refirió a los rumores de que engañó a su expareje con un vecino del country en el que viven. La bailarina negó haber sido infiel y se enfadó con la prensa por la exposición mediática que tuvo su separación.

Este jueves, Adabel Guerrero rompió el silencio y se refirió por primera vez a los rumores de que engañó a su expareja Martín Lamela con un vecino del country en el que viven.

"Yo abría Instagram y veía mi foto, los cuernos, el vecino, no sé qué... aparte de todas las cosas que van tirando, después las unen y te hacen un capítulo más de la novela ¡Qué poder de imaginación! ", comenzó diciendo al aire de LAM (América). Contundente, negó haberle sido infiel a su pareja tras 14 años juntos: "Todos los amantes son mentira. Por un momento me divierte que me inventen tantos amantes".

"Tenía 80 mensajes de 80 programas. Me hubiese gustado que se hable un poco menos de mi separación. Con el primer amante que me inventaron me imaginaba cómo deberían estar todas las minas del country. También le preguntaron algo a Jona, a ver si tenía algo, porque me doy un besito con él en el show", concluyó, en referencia a su compañero de SEX.

Adabel Guerrero y Martín Lamela se separaron después de 14 años de relación. En medio de la polémica por la ruptura, hubo un acercamiento entre ellos que llamó la atención en las redes sociales. Todo ocurrió en la publicación que la bailarina hizo este fin de semana en su perfil de Instagram. Allí, mostró algunas fotos de su hija Lola y le dedicó un tierno mensaje.

El mensaje recibió varios "me gusta" por parte de los seguidores de la artista. Incluso, hubo quienes celebraron que la pareja haya terminado en buenos términos más allá de la polémica que se instaló en estos últimos días. Cabe recordar que Adabel contó que por el momento sigue conviviendo con Martín.

"Tenemos una buena relación por más que sea lo que se diga y porque sabemos quiénes somos los dos", expresó. Adabel Guerrero dejó en claro su hartazgo por la exposición mediática que tuvo su separación de Martín Lamela, con quien tuvo una hija. En las últimas semanas reconoció que siguen viviendo juntos, pero reaccionó fatal cuando le preguntaron por el rumor de que tenía un nuevo novio.

La bailarina puso cara de pocos amigos e hizo silencio por varios segundos antes de contestarle a la cronista de LAM (América).

"No, no estoy en pareja con nadie. Estoy bien. Me hice muy buenos amigos en estos tiempos, mucha gente linda se me acerca", sostuvo





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