Acuerdo entre Estados Unidos e Irán tras cuatro meses de guerra: Victoria ambigua y consecuencias imprevistas

Un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán pone fin a un conflicto armado de cuatro meses, pero plantea dudas sobre su alcance real. El presidente Donald Trump, quien prometió una 'victoria total', obtuvo pocos de los términos que buscaba. La guerra reveló la capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Ormuz y afectar la economía global, mientras que Estados Unidos mostró limitaciones militares. El régimen iraní, aunque debilitado, mantiene el control y ha recuperado influencia. El acuerdo podría asemejarse al pacto de 2015, que Trump criticó duramente, y su mayor logro tangible sería la reducción de los precios de la energía. El conflicto dejó una derrota estratégica para Trump y una lección sobre la complejidad de la región.

El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán pone fin a cuatro meses de conflicto armado , pero deja interrogantes sobre sus verdaderos alcances. Los detalles del pacto no están claros, aunque el marco anunciado sugiere que el presidente Donald Trump consiguió pocos de los términos que insistía en obtener.

Desde el inicio de la guerra, Trump afirmó que Estados Unidos lograría una 'victoria total y completa' y que Irán debía aceptar una 'rendición incondicional'. Incluso sugirió que se produciría un cambio de régimen y declaró que a Irán no se le permitiría enriquecer uranio.

Además, prometió que, en colaboración con Irán, se desenterraría y eliminaría todo el material nuclear de grado casi explosivo que posee, sepultado a gran profundidad. La guerra de cuatro meses tuvo consecuencias significativas para ambas partes y para la economía global. Irán cerró el estrecho de Ormuz en represalia, lo que estranguló a la economía mundial y aumentó la presión política sobre Estados Unidos.

La estrategia iraní funcionó en parte, ya que el bloqueo del estrecho afectó gravemente el comercio internacional. Por su parte, el gobierno de línea dura de Irán, aunque debilitado por las consecuencias militares y económicas del conflicto, logró mantenerse en el poder.

Con el fin de las hostilidades, el liderazgo iraní puede comenzar ahora un proceso de reconstrucción, incluyendo parte de su Armada, Fuerza Aérea, capacidad militar-industrial y liderazgo político, que sufrieron bajas importantes, entre ellas la muerte del ayatolá Ali Khamenei, líder supremo, el primer día de la guerra. El conflicto también reveló limitaciones en la capacidad militar estadounidense.

El Ejército de Estados Unidos demostró estar, incluso después de haber agotado gran parte de sus misiles de precisión de largo alcance e interceptores, en una posición menos formidable. Este resultado perjudica la capacidad del país para disuadir a otros adversarios potenciales y plantea preguntas sobre la preparación para futuros conflictos. Irán, pese a haber sufrido grandes pérdidas y una economía en ruinas antes de la guerra, logró recuperar margen de maniobra y demostrar resistencia.

El régimen iraní, que ha sido y sigue siendo una fuerza perniciosa que reprime a su propio pueblo, especialmente a disidentes políticos, mujeres, personas LGBTQ+ y minorías religiosas, ha aprendido que el resto del mundo parece reacio a usar la fuerza militar para reabrir el estrecho de Ormuz. Si Irán decide cerrar el estrecho en algún momento de los próximos meses o años, la respuesta de Trump queda en entredicho.

El liderazgo iraní había atravesado dos años y medio desastrosos antes del ataque estadounidense e israelí del 28 de febrero. La moneda iraní se devaluaba constantemente y la economía estaba en ruinas. A partir de finales del año pasado, los iraníes salieron a protestar masivamente, y el régimen respondió asesinando a miles, si no a decenas de miles, de manifestantes.

Además, el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, grupo financiado y asesorado por Irán, debilitó considerablemente a Hamas y a Hezbollah, otro grupo afín a Irán. En Siria, un dictador respaldado por Irán cayó, mientras los líderes iraníes hicieron poco por salvarlo. Israel y Estados Unidos también dejaron al descubierto la fragilidad de las defensas aéreas y el programa de misiles de Irán al bombardear instalaciones nucleares.

Trump, por su parte, ignoró la planificación reflexiva en cada paso. Predijo que el régimen iraní caería rápidamente, un pronóstico que resultó ser ridículo. No escuchó a aliados europeos y asiáticos que se oponían a su guerra. No previó la evidente capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Ormuz.

Hizo amenazas de destruir la civilización iraní que solo lograron menoscabar la reputación moral de Estados Unidos. El mundo entiende que el resultado representa una derrota para él. Es probable que los términos del acuerdo final se asemejen a los del acuerdo de 2015, algo que Trump había criticado ferozmente, calificándolo como el 'peor acuerdo de la historia' y afirmando que puso a Irán en 'el camino hacia un arma nuclear'.

Lo criticó por no obligar a Irán a dejar de apoyar a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah y por suavizar las sanciones económicas. Sin embargo, su mayor logro en el marco del alto el fuego es la eventual reducción de los precios de la energía. La guerra le ha otorgado a Irán una influencia que no tenía al inicio de 2026, especialmente en sus relaciones con los dos mayores enemigos: Estados Unidos e Israel





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