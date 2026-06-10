Acuerdo en la F1: cambios en la potencia híbrida para 2027 y 2028

La FIA y los equipos de F1 han llegado a un acuerdo que modifica la distribución de potencia entre el motor de combustión y el sistema eléctrico para las próximas temporadas, buscando mayor libertad para los pilotos, especialmente en clasificación, y ajustes en la energía de recuperación y modos de adelantamiento.

La Fórmula 1 tendrá modificaciones importantes en sus unidades de potencia para las temporadas 2027 y 2028. La FIA , la Fórmula 1 (FOM), los equipos y los fabricantes de motores alcanzaron un acuerdo antes de la 7a fecha, el GP de Barcelona de este fin de semana, donde aparecieron dudas sobre la administración de la energía y el funcionamiento del nuevo sistema híbrido.

Los cambios buscan ajustar algunos aspectos para que los pilotos tengan mayor libertad en pista, especialmente en clasificación, donde se pretende reducir la necesidad de gestionar energía y permitir vueltas más al límite. Uno de los cambios centrales será el reajuste del reparto de potencia entre el motor de combustión interna (ICE) y el sistema eléctrico MGU-K, con una transición progresiva durante 2027 y 2028.

El cambio más significativo será que la Fórmula 1 irá recuperando protagonismo del motor de combustión. En 2026 la distribución está planteada en un equilibrio cercano entre ambas fuentes de potencia, pero esa relación pasará a 58/42 en 2027, mientras que en 2028 llegará a 60/40. La potencia máxima del MGU-K este año es de 400 kW y en 2027 subirá a 420 kW, para alcanzar los 450 kW en 2028.

Además, el flujo de combustible tendrá una modificación progresiva: el Alpine de Franco Colapinto tendrá una reducción en su potencia máxima respecto al inicio del reglamento, pasará de 350 kW en 2026 a 300 kW en 2027 y 2028. Sin embargo, la capacidad de recuperación de energía aumentará: de 350 kW en 2026 a 375 kW en 2027 y 400 kW en 2028.

En tanto, el modo de adelantamiento mantendrá una entrega máxima de 350 kW durante los tres años, buscando conservar una herramienta importante para las batallas en pista. Si bien no vuelven los motores V8, con estos cambios, la FIA y los equipos pretenden que los pilotos puedan atacar más durante una vuelta rápida. También se incluirán modificaciones relacionadas con las condiciones de suministro de motores, la operación durante los Grandes Premios y aspectos financieros.

El acuerdo ahora deberá pasar por el proceso formal de aprobación y será presentado ante el Consejo Mundial del Motor de la FIA el próximo 23 de junio en Macao. La Fórmula 1 continúa así ajustando el reglamento 2026 antes de su consolidación definitiva, buscando un equilibrio entre innovación tecnológica, sostenibilidad y carreras más competitivas





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