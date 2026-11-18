Boca Juniors presenta actualizaciones de salud para Blanc, Battaglia y Delgado. Los futbolistas buscan sumar tiempo de juego previo al enfrentamiento contra Atlético Mineiro.

El club de La Bombonera proporcionó este miércoles novedades relevantes sobre la condición física de sus jugadores clave. Estas informaciones son determinantes antes del partido final de la Copa Libertadores. El equipo busca asegurar la disponibilidad de sus figuras principales para el duelo contra Atlético Mineiro. La preparación se intensifica en estos días cruciales.

Lautaro Blanco busca retomar titularidad

Lautaro Blanco inició una semana de trabajo físico intensivo para recuperar su capacidad plena. Sufría una sobrecarga que lo mantuvo alejado del campo de juego. Debe acumular tres sesiones de entrenamiento para ganar ritmo. El objetivo es recuperar su lugar en el equipo titular. El jugador fue preservado en el encuentro previo contra Banfield. La prensa del club confirma que apunta a estar listo.

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Milton Delgado ratifica su recuperación completa

Battaglia confirma baja y Delgado con esguince

Facundo Battaglia no estará en la final. Sufrió una molestia en la rodilla el martes. Debía realizarse estudios médicos para conocer el alcance. El diagnóstico confirmó un esguince de grado uno. Su evolución continúa siendo favorable con el descanso. Milton Delgado, también llamado Pulmoncito de Paredes, tiene buenas señales. El capitán de Boca sigue palpitando la definición. La expectativa es alta para el sábado en Barranquilla.

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Preparación final y contexto del viaje

El equipo realizó su última práctica en Ezeiza. Se prepararon para el viaje a Colombia. Merentiel mostró trucos de billar durante la reunión. Paredes confirmó que las jugadas están charladas. El pantalón amarillo fue confirmado para el partido. Esto ilusiona al hincha de Boca. La historia detrás de la coincidencia es positiva. La revancha copera se acerca rápidamente.

Definición ante Atlético Mineiro

El capitán de Boca palpita la definición. El partido es el sábado en Barranquilla. Video de Conmebol confirma la información. La expectativa es alta para este miércoles. El equipo busca sumar confianza antes del vuelo. Lautaro Blanco y Milton Delgado son las figuras. Todos quieren estar en elonce ideal. La historia detrás de la coincidencia ilusiona.