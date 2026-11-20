El sistema de tarjetas SUBE se actualizará el domingo 22 de noviembre. Se interrumpirán ventas y consultas, pero el saldo vigente permite viajar sin problemas en el transporte público.

La infraestructura tecnológica de la tarjeta SUBE experimentará una modificación técnica importante este próximo domingo 22 de noviembre. La medida busca optimizar el funcionamiento integral de sus servicios digitales y físicos en todo el territorio. Se ha establecido una ventana específica para llevar a cabo estas tareas de mantenimiento.

Plan de actualización del sistema SUBE

El proceso de actualización programada se ejecutará estrictamente entre las 0 y las 12 horas del día domingo. Durante este intervalo de tiempo preciso, el sistema central no estará disponible para nuevas transacciones ni consultas externas. Esta interrupción es necesaria para garantizar la estabilidad futura de la plataforma.

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Se recomienda a todos los usuarios realizar las cargas de saldo y gestiones administrativas con suficiente anticipación antes del inicio de la ventana de mantenimiento. Es fundamental planificar las recargas para evitar inconvenientes durante las primeras horas del día. La suspensión afecta la operatividad inmediata de varios canales de atención al usuario.

Interrupciones en canales digitales y presenciales

Durante el periodo comprendido entre las 00:00 y las 12:00 horas, se verán interrumpidos la compra y acreditación de cargas electrónicas. Asimismo, las recargas presenciales en los puntos autorizados no podrán procesarse. La aplicación móvil SUBE dejará de funcionar para nuevas operaciones y consultas.

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La consulta de saldo a través de cualquier medio se verá impedida temporalmente. El sitio web oficial de la tarjeta SUBE no estará accesible para los usuarios. La atención telefónica también cesará sus operaciones durante todo el mantenimiento técnico. Esto implica que no se podrá obtener información en tiempo real sobre el estado de las cuentas.

Seguridad del saldo y opciones de pago

Los usuarios que cuenten con saldo disponible podrán continuar viajando en el transporte público sin restricciones. Esta norma aplica tanto para tarjetas físicas como para versiones digitales del bono. El saldo máximo permitido en la cuenta se mantiene en 40.000 pesos argentinos. Las recargas pueden efectuarse presencialmente en los Puntos SUBE o mediante canales electrónicos habilitados.

Se admiten recargas a través de la App SUBE, home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales. Además, se podrá continuar abonando los viajes con medios de pago alternativos. Las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto son válidas. Los dispositivos móviles o relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas también son aceptados.

Reanudación normal de servicios

Una vez finalizadas las tareas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, todos los servicios volverán a operar con normalidad. No se prevé que se pierdan datos ni saldos de los usuarios durante este proceso. La prioridad es asegurar la fluidez y seguridad de las futuras transacciones.

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Los usuarios deben verificar que sus cargas estén completadas antes de las 12:00 horas. El uso de códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas constituye una alternativa válida. Se aconseja tener alternativas de pago listas para asegurar la movilidad diaria.