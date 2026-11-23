La conductora, quien no visitaba su país desde 2021, viaja a Caracas con Ova Sabatini para grabar televisión y ver a su familia. Conoce los detalles de este regreso emotivo.

La reconocida actriz y conductora ha emprendido un viaje significativo hacia Caracas, Venezuela, con la clara intención de dar inicio a un nuevo proyecto televisivo en su tierra natal. Acompañada por su esposo, Ova Sabatini, la artista ha manifestado públicamente su profunda alegría al retornar a un lugar que lleva tiempo en su corazón, marcando un hito personal y profesional.

Este movimiento de la comunicadora llega después de catorce años de ausencia prolongada, una década y media en la que las circunstancias geográficas y personales han mantenido a la figura pública lejos de sus orígenes. Sin embargo, el motivo principal de esta presencia en la capital venezolana trasciende lo meramente laboral; responde a una necesidad afectiva insoslayable de reencontrarse con su madre, a quien no ve físicamente desde el año 2021.

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Detalles del proyecto televisivo en Venezuela

El retorno de la conductora se gestó a partir de una invitación formal dirigida a uno de los canales de aire más importantes del país sudamericano. Esta oportunidad le ha permitido a la artista consolidar su presencia en la televisión abierta local, integrándose nuevamente en el panorama mediario de su nación de origen con un compromiso que apunta a conectar con la audiencia a través de nuevas producciones.

Emoción del reencuentro familiar y personal

En un video emotivo que publicó en sus redes sociales, la artista no ocultó sus sentimientos al expresar que volver a su país tiene una magia muy especial. Comentó que no puede estar más feliz de regresar para reencontrarse con su gente y, sobre todo, para poder abrazar a su madre y compartir momentos de calidad con el resto de su familia, reafirmando así los lazos emocionales que han resistido la distancia.

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La comunicación de la artista también destacó su esperanza en el futuro de su tierra, manifestando que la ilusión de ver a Venezuela se mantiene intacta a pesar de los años transcurridos. Este gesto de regreso no solo simboliza una vuelta profesional, sino que representa un cierre de un capítulo emocional importante, permitiendo que la estrella comparta con sus raíces de una manera más directa y personal.

Su vida en Argentina y conexión con las raíces

Aunque su residencia actual se encuentra en Argentina, donde ha seguido desarrollando su carrera y construyendo su vida familiar, la actriz ha mantenido siempre una estrecha conexión con sus raíces venezolanas. Pese a las dificultades impuestas por la crisis política regional, que le han impedido viajar con la frecuencia deseada, la voluntad de mantener vivos los lazos culturales y afectivos ha prevalecido.

Este viaje de regreso, entonces, no es solo una visita puntual, sino una reafirmación de la identidad de la conductora. Al lado de Ova Sabatini, la artista demuestra que el amor por su país y por su familia sigue siendo un pilar fundamental en su biografía, incluso cuando la distancia y la política complican la movilidad física. La presencia de la pareja en Caracas marca el inicio de una nueva etapa llena de expectativas y reencuentros significativos.