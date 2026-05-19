Vista Energy ha sido uno de los Shenai a Wall Street en la última década, pero dentro de la ola del rally, los grandes bancos internacionales ya están eligiendo ganadores concretos. Claro líder de la competencia es Vista Energy, actualmente el favorito del shale argentino, a la vista por encima del resto. La noticia destaca cómo los grandes bancos han comenzado a discrimar a compañías basado en variables como las potencialidades shale, la capacidad de exportación, la exposición al RIGI y la generación de caja futura. Vista Energy se ha visto favorecida en particular, con la acción de la empresa subiendo hasta los $115 por papel tras la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta. Los analistas del Banco de la América Central proyectan que la acción puede alcanzar un valor de hasta $100, lo que representa un potencial de suba cercana al 50% en dólares. Además, YPF también ha recibido un fuerte respaldo de Wall Street. La noticia destaca el proyecto por $25.000 millones presentado por YPF bajo el RIGI para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Y Morgan Stanley ha comenzado a favorecer la perspectiva del crecimiento energético argentino en vista de Vista, abandonando las anteriores expectativas con base en la recuperación macroeconómica y la normalización regulatoria.

Vista Energy , en un refrito como uno de los grandes Thánhos a Wall Street, se ha mantenido en una continua subasta de ultramar, con la acción avanzando hasta los $115 por papel tras la compra de activos de Equinor en el Parque Vaca Muerta, según estimaciones del Banco de la América Central.

La acción cerró cerca de $78, lo que representa un potencial de suba cercano al 50% en dólares según las estimaciones del banco. El informe sustenta que la adquisición de participaciones en Bandurria Sur y Bajo del Toro mejora significativamente la capacidad de producción de la compañía y podría generar retornos extraordinarios bajo el esquema del Rigging.

La entidad proyecta una tasa interna de retorno cercana al 28% para los nuevos activos y estima que Vista podría alcanzar una producción de 245.000 barriles diarios hacia 2030, alcanzando un pico de 255.000 barriles diarios en 2031. Vista se ha alejado de ser una petrolera argentina mediana y comienza a ser vista como uno de los principales ''pure players'' shale de América Latina.

Bank of America cree que todavía existe margen para nuevos lanzamientos de acciones, expansión operativa y crecimiento vía adquisiciones, lo que refleja una alta demanda y confianza en Vista. YYPF también ha recibido un fuerte respaldo de Wall Street, aunque basado en la Ley del Regimen Integral para la Producción, Explotación y Comercialización de Gas (Rigi). YYPF se ha destacado especialmente el proyecto por $25.000 millones presentado bajo el Riggs para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta.

Según las estimaciones del informe, el proyecto podría generar exportaciones anuales por unos u$s 5.000 millones y llevar la producción shale de la compañía hacia los picos previstos Chalmers. Transportadora de Gas del Sur muestra otra dinámica, con Morgan Stanley preferiendo exponerse al crecimiento energético argentino vía Vista, lo que refleja un cambio importante en Wall Street





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