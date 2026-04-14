Activos Argentinos Sostienen la Tendencia Positiva Impulsados por el Clima Global Favorable

El mercado argentino experimenta una jornada positiva, con el dólar y el riesgo país a la baja. Factores externos e internos impulsan esta tendencia, a pesar de resultados mixtos en las acciones argentinas que cotizan en el exterior. El foco de atención está en el dato de inflación y las proyecciones económicas del gobierno.

En una jornada favorable para los mercados internacionales, los activos argentinos mantienen la tendencia positiva observada en la sesión anterior. Tanto el dólar como el riesgo país continúan la racha bajista que ha caracterizado al mes en curso. El tipo de cambio retrocede, mostrando una disminución de $5, situándose en $1.380 en las entidades bancarias, aunque durante el mediodía llegó a cotizarse en $1.375. Simultáneamente, impulsado por un nuevo aumento en los bonos que se negocian en el extranjero, el riesgo país desciende un peldaño más, alcanzando los 517 puntos. Esta situación refleja una mejora general en la percepción del riesgo asociado a la deuda argentina y un incremento en la confianza de los inversores.

Existen dos factores clave que contribuyen a este ambiente de optimismo en el mercado argentino. En primer lugar, las adquisiciones realizadas por el Banco Central a nivel local juegan un papel crucial en la estabilización del precio del dólar, especialmente en un momento de significativa entrada de divisas provenientes de la liquidación del sector agropecuario. Esta afluencia se suma al flujo constante generado por las colocaciones de deuda financiera que se han mantenido desde el inicio del año. En segundo lugar, un entorno internacional más propicio favorece el aumento en el valor de los bonos argentinos. La buena performance en Wall Street, con los tres principales índices operando con ganancias, liderados por el tecnológico Nasdaq que sube un 1.5%, contribuye a este clima favorable. Sin embargo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York presentan resultados mixtos, con Mercado Libre destacándose con un incremento del 1.3%, mientras que las acciones relacionadas con el sector petrolero experimentan pérdidas que superan el 5% en el caso de Transportadora de Gas del Sur. Esta disparidad resalta la complejidad de la situación económica y la influencia de factores sectoriales específicos.

El desempeño mixto en las acciones internacionales impacta en el Merval, que vuelve a registrar una caída medido en dólares al contado con liquidación. El principal indicador de la bolsa porteña opera un 1% por debajo de su cierre del lunes. El economista Gustavo Ber señala que la expectativa de avances en relación con el estrecho de Ormuz a corto plazo impulsa el optimismo en Wall Street, lo que permite a los principales índices bursátiles recuperar terreno y al petróleo Brent intentar superar los US$100 por barril. Ber también destaca que los activos domésticos buscan aprovechar este clima externo favorable para mejorar sus valoraciones, reflejando una mayor correlación con el apetito por riesgo global que con las señales políticas y económicas locales. A nivel local, la atención se centra en el dato de inflación que el INDEC dará a conocer esta tarde. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la medición sería superior a la del mes anterior, aunque aseguró que se avecinan 'los mejores 18 meses en la historia para la economía argentina'.

En Criteria se comenta que durante la segunda semana de abril se consolidó un escenario de estabilidad financiera a corto plazo, respaldado por una apreciación cambiaria, una fuerte intervención del Banco Central en el mercado de cambios y una compresión generalizada de tasas y spreads. El Banco Central ya ha adquirido más de US$1.150 millones este mes, acumulando una parte significativa de ese total en las últimas tres jornadas.





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