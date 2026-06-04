Activos argentinos ceden terreno en Wall Street

Los activos argentinos experimentaron una caída en la rueda de ayer, en sintonía con la tendencia imperante en Wall Street. La novedad provino de Barclays, que publicó un informe muy positivo sobre el país.

La rueda de ayer encontró a los activos argentinos cediendo terreno en sintonía con una tendencia imperante en Wall Street que operó con cautela. Los ADR cayeron hasta 6%, con Globant y los bancos liderando las bajas: BBVA Argentina y Supervielle perdieron 6,1% cada uno, mientras que el Merval retrocedió casi 3% en dólares.

Los bonares y Globales perdieron 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país subió levemente hasta los 491 puntos básicos. En algunos momentos de la rueda el indicador se acercó a los 500 puntos, nivel que había perforado a la baja la semana pasada. Como siempre desde el 28 de febrero cuando EE. UU. atacó Irán, las novedades desde Medio Oriente marcan el rumbo.

Tras 13 semanas, pero a pesar de este freno en la fuerte suba de bonos y acciones de mayo, ayer la novedad provino de Barclays que publicó uno de los reportes más positivos sobre el país de los realizados en Wall Street en lo que va del año.

"Despertar exportador", y la tesis central es que lo que históricamente fue una vulnerabilidad estructural del país se está convirtiendo en una fuente de resiliencia ahora son una fuente de resiliencia", arranca el informe al que accedió. Los volúmenes exportados están un 17% por encima del pico previo y el boom no se explica solo por Vaca Muerta.

Los volúmenes exportados crecieron con fuerza en todas las categorías principales bajo la administración Milei: la energía creció 92%, las exportaciones primarias 28%, los alimentos procesados 15% y las manufacturas 9%. Las exportaciones argentinas estuvieron esencialmente estancadas durante dos décadas, una restricción al crecimiento. El superávit comercial anualizado pasó de apenas u$s 4.000 millones en mayo de 2025 a u$s 25.000 millones actualmente.

Barclays proyecta un superávit comercial de u$s 27.000 millones para todo 2026 - 3,9% del PBI - y espera que la cuenta corriente cierre el año prácticamente equilibrada, algo que "compara favorablemente con los pares de la región.

" El ritmo de compras del BCRA se ubica entre los más fuertes de los últimos 25 años, y la meta del FMI de u$s 10.000 millones estaba "prácticamente alcanzada" a fines de mayo. El Central cumpliría el objetivo de diciembre sin financiamiento adicional.

En lo que respecta a las recomendaciones puntuales, Barclays mantiene "Market Weight" es decir que anticipa al país acompañando la tendencia del mercado, pero GD41 cotiza a u$s 72 con 515 puntos sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. Un eventual "upgrade" o mejora de Moody's - que podría ocurrir en julio - "impulsaría la demanda por Argentina de fondos emergentes restringidos por calificación.

" Los riesgos no se omiten en el informe. Barclays se cubre destacando que "un tipo de cambio fuerte sigue restringiendo la actividad económica y podría afectar negativamente la popularidad de Milei de cara a una elección crucial el año próximo.

" Es de esperar que gradualmente Argentina vaya cancelando deuda con el FMI con emisiones de bonos en los mercados internacionales. Hasta que algún día, llegue a cero el pasivo con el organismo





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