Actividad Industrial Argentina: Contracción en el Primer Trimestre, Luz de Esperanza en Marzo

Un informe de la UIA revela una caída del 27% en la actividad industrial durante el primer trimestre, aunque marzo muestra un crecimiento del 36%. El sector enfrenta desafíos y una recuperación desigual.

La actividad industrial argentina enfrentó un inicio de año desafiante, registrando una contracción del 27% en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, según un reciente informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina ( UIA ).

Este panorama negativo se vio matizado por un rayo de esperanza en marzo, mes que experimentó un crecimiento interanual del 36% y una recuperación del 5% respecto a febrero, según estimaciones de la UIA basadas en el consumo de energía eléctrica y consultas con diversas industrias. Sin embargo, los analistas advierten que este crecimiento debe interpretarse con cautela, ya que se atribuye en gran medida a un efecto estadístico conocido como 'bajo nivel de comparación', es decir, que el crecimiento se mide sobre una base muy baja del año anterior.

La industria, en general, aún se encuentra por debajo de los niveles de producción de 2022 y 2023, situándose aproximadamente un 10% por debajo. Las perspectivas para 2025 y 2026 sugieren una recuperación desigual, con el rebote de marzo no siendo suficiente para compensar la inercia negativa acumulada en los primeros dos meses del año. El análisis sectorial revela una profunda heterogeneidad en el desempeño de las diferentes ramas industriales.

De los 16 sectores que componen el índice, 14 sufrieron caídas significativas. La producción de textiles fue la más afectada, con un desplome del 33.2%, seguida de cerca por maquinaria y equipo (-29.4%) y vehículos automotores (-24.6%), este último sector particularmente afectado por la disminución de las exportaciones. El consumo masivo también se vio impactado, con bajas en alimentos y bebidas (-6.9%) y en la industria del cuero y calzado.

En contraste, la refinación de petróleo se destacó como uno de los sectores más dinámicos, con un aumento del 20%, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta. También mostraron resultados positivos los sectores de sustancias y productos químicos (3.7%), gracias al buen desempeño de la industria farmacéutica y de limpieza, y los rubros relacionados con la molienda de oleaginosas, beneficiados por la recuperación de la cosecha.

Esta disparidad sectorial subraya la complejidad del panorama industrial argentino y la necesidad de políticas diferenciadas para abordar los desafíos específicos de cada rama. El Gobierno nacional ha expresado optimismo sobre la futura evolución de la actividad industrial, anticipando una senda ascendente en los próximos meses. Funcionarios del Ministerio de Economía, incluido el ministro Luis Caputo, han destacado que la industria está atravesando un proceso de adaptación necesario a un contexto de mayor competencia y apertura comercial.

Consideran que el repunte de marzo es un indicio de que el ordenamiento de las variables macroeconómicas está comenzando a tener un impacto positivo en la producción real. Reconocen, sin embargo, que la reducción de la inversión en obra pública ha afectado a sectores clave como el siderúrgico y los insumos para la construcción. Confían en que el impulso exportador de la energía y el sector agropecuario logrará compensar este efecto negativo en los próximos meses.

El principal desafío para el segundo trimestre será consolidar el crecimiento observado en marzo y evitar que la desaceleración en sectores como el automotriz se profundice, en un contexto de demanda interna aún incierta y creciente competencia de productos importados. La capacidad de la industria argentina para adaptarse a este nuevo escenario y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional será crucial para su recuperación y crecimiento sostenible





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