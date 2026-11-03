Acindar lidera expansión con SGR y energía renovable bajo gestión de Ignacio Pini

Acindar, dirigida por Ignacio Pini, invierte u$s220 millones en energía y adquiere SGR agro. La estrategia busca competitividad y automatización para 1000 agropymes en el Grupo ArcelorMittal.

Ignacio Pini, CFO y director de Administración y Finanzas de Acindar, parte del Grupo ArcelorMittal, ha definido su estrategia reciente basada en un eje central: una pata en el crecimiento y la diversificación y la otra en la competitividad. Esta filosofía de gestión ha impulsado decisiones clave como la adquisición de dos Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para fortalecer Acindar Pymes y una significativa inversión en energías renovables. Este enfoque técnico y creativo, orientado a la sostenibilidad a largo plazo en la producción de acero, ha valido a Pini el segundo puesto en el reconocimiento anual otorgado por APERTURA, El Cronista, KPMG y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Adquisiciones agrofinancieras y proyección

Acindar Pymes completó a fines de agosto la adquisición de Solidum y Aval Fértil, dos entidades vinculadas al sector agro. Según las previsiones de la empresa, estas dos compañías aportarán una cartera de 1000 agropymes a la SGR de Acindar y significarán un crecimiento del 10% del volumen de operaciones. Pini, quien intervino en todas las partes del proceso de integración, confirmó que ya están integrando a la operatoria de ambas entidades adquiridas dentro de la estructura existente.

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Expansión en energías renovables

En su búsqueda de crecimiento y diversificación, Ignacio Pini y Federico Amos, CEO de Acindar, impulsaron la inversión en energía renovable. El objetivo es asegurar el abastecimiento de la planta y diversificar el negocio simultáneamente. La empresa ya cuenta con casi u$s220 millones en proyectos de energía y ha adquirido centros de servicios, un proceso en el que el área de Finanzas tuvo una intervención destacada y positiva.

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Automatización y eficiencia operativa

La competencia externa, que incluye tasas municipales, impuestos y costos de exportación, requiere un mapeo exhaustivo. Para mejorar la competitividad interna, Acindar avanzó en la automatización de sus procesos utilizando bots, RPA y ahora inteligencia artificial. Actualmente, más de cien procesos, desde la liquidación de impuestos hasta la conciliación bancaria, están automatizados. Esto permite al equipo de Pini enfocarse en actividades que agregan mayor valor al negocio.

Operaciones internacionales y adaptabilidad

La búsqueda de eficiencia se aplica también en Costa Rica, donde el grupo produce hierro de construcción, varillas y alambrón. Cambiaron la estrategia de abastecimiento y manejo de capital, lo que provocó que Costa Rica creciera y alcanzara niveles de resultados históricos. En la planta local, las paradas de mantenimiento se concentran en invierno para maximizar la producción cuando la energía y el gas tienen mayor disponibilidad. Este enfoque de flexibilidad busca optimizar recursos y mantener un buen ritmo de producción sin problemas de stock.