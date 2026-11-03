ACIJ denuncia a cinco jueces federales por integrar tribunales disciplinarios de la AFA

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia impulsa una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra cinco magistrados federales que participan en órganos internos de la AFA, alegando incompatibilidad de funciones y riesgo de conflicto de intereses.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó formalmente una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Magistratura contra cinco jueces de la Nación que cumplen funciones en órganos internos de la Asociación del Fútbol Argentino. La organización legal sostiene que la participación de magistrados en tales instancias genera incompatibilidad con la judicatura y pone en riesgo la imparcialidad del sistema judicial nacional.

Denuncia contra cinco magistrados en la AFA

Los jueces objeto de esta solicitud de investigación son Sergio Fernández, Pablo Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez. Según consta en el sitio web oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, estos magistrados integran actualmente órganos decisivos dentro de la estructura de la entidad deportiva. La ACIJ argumenta que su desempeño en estas roles viola normas éticas y legales vigentes que protegen la independencia de los tribunales.

Also read La guerra de River contra AFA, profundizada: Otamendi le habló directo a Tapia

Funciones y marco legal de la incompatibilidad

La presentación detalla que Sergio Fernández, quien ejerce como juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, forma parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. El resto de los magistrados también ostentan cargos relevantes: Pablo Fernando Morán es titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, Roberto Minguillón es juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Matías Mancini ocupa un cargo en el Tribunal Oral Federal de San Martín N° 4, y Juan Pablo Rodríguez es juez de la Cámara Nacional en lo Civil. Estos integrantes integran el Tribunal de Ética de la AFA.

La denuncia fundamenta su postura en el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, normativa que prohíbe a jueces y juezas el ejercicio de toda otra actividad profesional distinta a la jurisdiccional. Los miembros de los tribunales de la AFA tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias vinculantes para clubes, dirigentes, jugadores y demás afiliados. Para la organización, estas tareas son asimilables a funciones jurisdiccionales que no admiten desdoblamientos.

Advertisement

Riesgos de conflicto de interés y apariencia

La ACIJ señala que, incluso si se considerara compatible la actividad, el Reglamento para la Justicia Nacional exige autorización previa de la Corte Suprema para integrar comisiones directivas de asociaciones. No surge de los registros públicos que dicha autorización haya sido otorgada o, al menos, solicitada por los magistrados denunciados. La participación de estos funcionarios genera riesgos objetivos de conflictos de interés que afectan su apariencia de imparcialidad.

Según los estándares internacionales, no basta con que los jueces sean realmente imparciales; también deben percibirse como tales ante la ciudadanía. Esta doble exigencia es fundamental para preservar la confianza del público en la administración de justicia. Los magistrados denunciados desconocerían por completo esta pauta esencial al asumir roles en un ámbito con alta densidad de actores como la AFA.

Antecedentes y próximas medidas institucionales

El entorno laboral de la AFA implica una interacción constante con dirigentes, clubes, jugadores, abogados, representantes y patrocinadores. Esta dinámica expone a los jueces federales a situaciones que podrían requerir su excusación en causas futuras. La ACIJ recordó que en diciembre de 2025 ya señalaron públicamente la presencia de jueces en estos tribunales y solicitaron a la Corte Suprema de la Nación que dispusiera el cese de esas funciones.

Como resultado de aquella intervención inicial, cinco magistrados renunciaron a dichos tribunales en su momento. Sin embargo, la denuncia actual indica que el mismo grupo o figuras similares continúan en cargos activos de disciplina y ética dentro de la entidad. El Consejo de la Magistratura deberá investigar la conducta de los implicados y determinar las responsabilidades correspondientes ante la reiteración de estas prácticas profesionales incompatibles con la función judicial federal.