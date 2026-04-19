Aceleración Política en Argentina: Se Barajan Nuevos Candidatos y el Futuro del PRO de Cara a 2027

El panorama político argentino muestra signos de aceleración, con la oposición intensificando su ofensiva antes de lo previsto. Surgen nombres como Jorge Brito (h) como posibles outsiders presidenciales para 2027, mientras Mauricio Macri evalúa su regreso. El PRO redefine su estrategia ante la incertidumbre y las tensiones internas se visibilizan.

Los tiempos políticos en Argentina parecen acelerarse, y no solo para el gobierno actual. En el entorno de Javier Milei se afirma que están preparados para cualquier eventualidad política , anticipando una intensificación de la ofensiva opositora hacia 2026 que podría dificultar el inicio del año electoral. Sin embargo, lo que no esperaban era esta escalada tan temprana.

Las primeras reformas económicas y sociales aún no están plenamente implementadas, y el Congreso ya debate la siguiente tanda de medidas, todo ello en un contexto de incertidumbre judicial. La meta de resistir hasta el segundo semestre parece haberse desvanecido, y tanto actores nuevos como experimentados parecen desafiar a un gobierno que comienza a ser percibido como carente de dirección clara.

Esta transformación en el ritmo político se hizo evidente en una reciente cena de la Fundación Pensar, donde las miradas se centraron en Mauricio Macri, pero no fue el único nombre que resonó en los corrillos. En los círculos de poder, ha comenzado a gestarse una discusión más amplia sobre la posibilidad de que otros perfiles ajenos a la política tradicional puedan emerger como candidatos presidenciales en 2027, emulando el camino de Macri en su momento.

En este escenario, ha ganado fuerza la figura de Jorge Brito (hijo). A diferencia de su padre, con profundos lazos históricos con el peronismo, Brito ha forjado conexiones con el espacio político del PRO, en parte gracias a su rol en la dirigencia del club River Plate. Además, es una figura prominente en el ámbito financiero, con intereses diversificados en el sector energético. Una persona cercana a él lo elogió durante el evento, confirmando su interés por competir por la presidencia, aunque no en un futuro inmediato. Se estima que esperará 'un par de mandatos' antes de lanzar su candidatura de manera decisiva.

Incluso entre quienes apoyaron a Javier Milei en 2023 y reafirmaron su respaldo en 2025, comienza a surgir la preocupación de que el liderazgo actual pueda no mantener su fortaleza hasta 2027. Se mencionó también la posibilidad de que Dante Gebel incursione en política, aunque se le asocia más estrechamente con el espacio del massismo. La subyacente necesidad es encontrar una alternativa para 2027 que sea percibida como más amigable, sin por ello modificar los principios fundamentales de la actual administración.

La pregunta recurrente es '¿Y Mauricio?'. Un dirigente vinculado al expresidente no descarta su participación, señalando un cambio en su postura a lo largo del tiempo, pasando de la negación a la duda y ahora a un 'vamos a ver'. Mientras tanto, Macri se mantiene activo, habiendo visitado Chaco y planeando nuevas giras para evaluar el clima social. Su entorno considera que aún posee representatividad, pero advierten que no se presentaría si no percibe un apoyo sólido y decidido. La diferencia entre ser un candidato del 40% y del 20% es fundamental.

En el PRO, la estrategia principal por el momento es presentar un candidato propio, adaptando las tácticas a cada coyuntura electoral, tal como se hizo en 2025. El partido, bajo la dirección de Fernando de Andreis, y la Fundación Pensar, liderada por María Eugenia Vidal, buscan construir una narrativa que evite las 'improvisaciones' y revise su discurso, reconociendo la necesidad de superar consignas desgastadas.

Si Macri finalmente no compite, el foco se trasladaría a los gobernadores, considerados los actores políticos de mayor peso. Se prevé que ellos deberían reunirse para definir el rumbo a seguir. El escenario político interno no es monolítico: Rogelio Frigerio ya ha establecido acuerdos electorales con los libertarios, impulsado por sus propias circunstancias; Nacho Torres busca posicionarse como un actor central; y Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, se ha visto beneficiado inesperadamente por el escándalo que rodea a Manuel Adorni.

En este contexto, tampoco se descarta la posibilidad de adelantar elecciones en algunos distritos para 2027, incluso dentro del PRO. En la Ciudad, por ejemplo, asesores están considerando abril del próximo año como fecha clave para definir la convergencia con las elecciones nacionales. Desde La Libertad Avanza también han comenzado a planificar su calendario, con reuniones de cúpula orientadas a la preparación del próximo año.

Más allá de los nombres, el principal desafío reside en la consolidación del relato político. La provincialización del ideario de Javier Milei, en un sentido inverso al ocurrido el año pasado, se presenta como una tarea compleja. Sin embargo, este proceso se ha visto postergado. La crisis en torno a Manuel Adorni no solo ha afectado la gestión nacional, sino que ha dejado en suspenso gran parte de estos planes incipientes y ha reavivado tensiones internas que se manifestaron públicamente en redes sociales al final de la semana.

Un ejemplo claro de estas tensiones se dio en la provincia de Buenos Aires, donde, según se informó, se acordó el miércoles por la noche la salida de Agustín Romo de la presidencia del bloque en la Legislatura bonaerense en 'buenos términos'. Se asegura que no fue necesario negociar esta decisión con el sector bullrichista, que tampoco estaba satisfecho con la dirección del bloque.





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