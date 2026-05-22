Accumulado de dólares por parte del BCRA supera los US$2700 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha estado acumulando dólares sin restricciones en los bancos, pero sigue retención a los usuarios para gastos en bienes y servicios con tarjeta en el exterior.

El dólar oficial se consigue sin restricciones en los bancos, pero sigue acumulando un recargo de 30% para gastos en bienes y servicios con tarjeta en el exterior.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, el blue, el mayorista, el MEP, el CCL y el Cripto (Foto: Adobe Stock) En lo que va del año bajó $65,50 o -4,50%. La cotización mayorista surge en el segmento que comanda el BCRA.

Además de la autoridad monetaria, intervienen allí las empresas y bancos que demandan dólares, así como los exportadores de granos y oleaginosas que liquidan divisas





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