Accidentes Múltiples en Buenos Aires y Corrientes: Choques con Consecuencias Graves

Un accidente en Monserrat, Buenos Aires, y un choque en cadena en el puente Chaco-Corrientes generaron caos y víctimas. El primero, causado por un conductor dormido al volante, y el segundo, por un camión sin frenos, resaltan la importancia de la seguridad vial.

Un aparatoso accidente ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Monserrat , generando importantes demoras en el tránsito y complicaciones para el transporte público. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 8:00 a.m. en la avenida Independencia, a la altura del 2070, entre las calles Sarandí y Rincón. Las cámaras de seguridad de comercios cercanos captaron el momento exacto del choque, revelando la secuencia de eventos que condujeron al incidente.

El conductor de una Renault Kangoo, aparentemente vencido por el sueño, perdió el control de su vehículo. Las imágenes muestran cómo la camioneta circulaba a una velocidad considerable y, al intentar adelantar a un taxi que se desplazaba por el carril derecho, rozó el vehículo de alquiler y finalmente volcó hacia el carril izquierdo. Aunque las causas exactas aún están siendo investigadas, testigos presenciales indicaron que el conductor de la Kangoo podría haberse quedado dormido al volante, lo que provocó el desvío hacia la derecha y posterior colisión con el taxi.\Simultáneamente, personal de Bomberos y de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar del accidente, implementando un corte de tránsito en tres carriles. Esta medida, destinada a facilitar las labores de rescate y las pericias necesarias, redujo significativamente la capacidad de circulación en la zona, exacerbando las congestiones vehiculares durante la hora pico de la mañana. La situación se mantuvo hasta que ambos vehículos involucrados en el choque fueron retirados de la calzada. Además, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al sitio para brindar asistencia. Tras evaluar al conductor de la Kangoo, quien presentaba múltiples politraumatismos, fue trasladado al hospital Ramos Mejía para recibir atención médica especializada. Mientras tanto, los bomberos se encuentran realizando las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas y circunstancias del incidente. Este evento destaca la importancia de la prudencia al volante y los riesgos inherentes al conducir en condiciones de fatiga o distracción.\En un evento separado, un camión sin frenos desencadenó un choque en cadena que resultó en caos de tránsito y la trágica pérdida de una vida en el puente Chaco-Corrientes. El accidente, que involucró aproximadamente 15 vehículos, ocurrió el viernes alrededor de las 4:00 p.m. en el kilómetro 2,2 de la autovía interprovincial. Las primeras investigaciones y testimonios de testigos señalan que el siniestro fue provocado por un camión que, al quedarse sin frenos, impactó contra varios automóviles. Un video captado por una cámara de seguridad de la zona documentó el momento del impacto inicial, mostrando cómo el camión pierde el control, colisiona con una combi que transportaba bebidas energizantes y, posteriormente, impacta lateralmente contra otros dos vehículos, causando daños significativos. Esta secuencia de colisiones en cadena involucró a múltiples automóviles y camionetas que circulaban por el puente, generando una situación caótica. Como consecuencia del accidente, el tránsito en el puente fue completamente interrumpido durante varias horas, mientras se desplegaba un operativo de emergencia para atender a los ocho heridos y retirar los vehículos dañados. Lamentablemente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un motociclista de 57 años, identificado como Juan Carlos Pérez, residente de Corrientes, quien conducía una motocicleta Zanella 110 cc





Accidente De Tránsito Choque Monserrat Puente Chaco-Corrientes Heridos

