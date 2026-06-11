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Accidentes de tránsito en Santa Fe y Ciudad de la Ciudad: policía y remisero chocan, y conductor positivo en alcoholemia

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Accidentes de tránsito en Santa Fe y Ciudad de la Ciudad: policía y remisero chocan, y conductor positivo en alcoholemia
Santa FeCiudad De La CiudadIntersección De Riestra Y Barros Pazos
📆6/11/2026 2:12 PM
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Dos accidentes de tránsito en Santa Fe y Ciudad de la Ciudad, uno en la Costanera y otro en la intersección de Riestra y Barros Pazos, involucran a la policía, un remisero y un conductor positivo en alcoholemia.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la avenida Riestra y Barros Pazos, donde efectivos policiales realizaban un recorrido preventivo en una camioneta Nissan Frontier y chocaron contra un Volkswagen Gol que prestaba servicio de remis.

El conductor del vehículo resultó herido y los dos menores de edad no resultaron afectados. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Sur. Otro accidente de tránsito se registró en Santa Fe, donde un automovilista se estrelló contra una columna y dio positivo en alcoholemia

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