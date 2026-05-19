Accidente vial en San Martín deja vehículos involucrados y preocupación en las autoridades locales

Un accidente vial en San Martín, sentido al Río de la Plata, involucró varios vehículos y generó preocupación en las autoridades locales. El conductor de la pickup perseguía al automóvil y terminó en la estación de servicio, donde chocó al Focus, provocando un segundo impacto contra vehículos estacionados en el lugar. El conductor del Focus estaba bajo los efectos del alcohol y no era el propietario del vehículo.

El siniestro ocurrió en la bajada de avenida San Martín , sentido al Río de la Plata, y dejó varios vehículos involucrados. El conductor de la pickup decidió perseguir al automóvil y la persecución terminó en la estación de servicio, donde la camioneta chocó al Focus , provocando un segundo impacto contra vehículos estacionados en el lugar.

El conductor del Focus estaba bajo los efectos del alcohol y no era el propietario del vehículo. Este dato ha generado preocupación en las autoridades locales sobre la seguridad vial en la zona. Como consecuencia del accidente, las operaciones en la estación de servicio se encuentran interrumpidas, mientras que una grúa trabaja en la remoción de los vehículos afectados, lo que ha ocasionado un gran despliegue de personal de emergencias y una importante congestión en el tráfico.

En la causa intervino la UFLA Norte, a cargo del fiscal Federico Brandini, quien ordenó realizarle el test de alcoholemia al conductor involucrado. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud





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