Trágico accidente en la Ruta 6 cerca de Rincón de los Sauces. Un Nissan March volcó nueve veces. Muere Alan Nahuel Carrasco de 19 años. Investigación fiscal en curso.

Un trágico accidente automovilístico ocorrió durante la madrugada del viernes en la Ruta Provincial 6, cerca de la localidad de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. Alan Nahuel Carrasco, un joven de 19 años, perdió la vida cuando el vehículo Nissan March que conducía sufrió una volcadura violenta. El adolescente acababa de finalizar su secundaria y sus padres le habían regalado el automóvil como premio a su logro académico. La fuerza del impacto fue tan severa que el vehículo quedó completamente destruido y irreconocible.

La mecánica del accidente y la respuesta inmediata

Según los informes preliminares de las autoridades, el Nissan March circulaba a una velocidad extremadamente alta antes de perder el control. El automóvil realizó nueve tumbos consecutivos antes de quedar volcado sobre el lateral norte de la vía, a aproximadamente tres kilómetros de Rincón de los Sauces. Pascual Lara, subcomisario de la localidad, confirmó que el impacto fue catastrófico. Ambos ocupantes, que incluían a Carrasco y otro joven de 18 años, sufrieron graves heridas en el incidente.

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En el lugar llegaron rápidamente efectivos de la Policía, personal de salud y Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces para realizar la rescue. Alan Nahuel Carrasco fue trasladado de urgencia al centro asistencial local. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones por múltiples golpes, falleció horas más tarde. La violencia del choque dejó el vehículo en un estado de destrucción total, requiriendo su incorporación inmediata a las pruebas periciales.

Investigación fiscal y determinación de responsabilidades

La fiscal Cintia Moya está a cargo de la causa penal y ha ordenado una serie de peritajes técnicos exhaustivos sobre el vehículo siniestrado. El objetivo principal de estas pruebas es establecer con precisión la mecánica exacta del accidente y determinar quién estaba al volante en el momento del despiste. El auto fue trasladado para ser analizado por expertos en ingeniería forense, ya que su estructura quedó completamente colapsada tras los nueve vuelcos.

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Las autoridades policiales han iniciado entrevistas con familiares para corroborar los datos del conductor confirmado. Agents hablaron con el padre de la víctima, quien confirmó que el Nissan March estaba a nombre de su hijo. Esta información es crucial para la investigación, ya que la fiscalía debe verificar si el menor de edad, de 19 años, cumplía con todos los requisitos legales para conducir el vehículo de manera independiente. El caso se enmarca en la rutina policial de investigación de accidentes fatales.

Estado del segundo joven y respuesta comunitaria

El segundo joven involucrado, de 18 años, sufrió varios politraumatismos en el accidente. A diferencia de su acompañante, logró sobrevivir a las lesiones inmediatas y se mantuvo estable después de la atención médica. Fue derivado hacia el hospital de Cutral Co. para recibir tratamiento especializado y monitoreo continuo. Su condición actual es estable, lo que representa un alivio para su familia en medio de la tragedia.

El Municipio de Rincón de los Sauces emitió un comunicado oficial para expresar sus condolencias y ofrecer acompañamiento a la familia de Alan Nahuel Carrasco y a sus seres queridos. La comunidad local ha quedado impactada por la pérdida del joven, quien era conocido por su reciente graduación y el regalo especial de sus padres. El caso sigue abierto mientras la justicia espera los resultados de las pericias sobre el estado del vehículo y las pruebas de aliento y toxicología que podrían haber sido realizadas a los ocupantes antes del colapso del auto.