Accidente mortal en la Ruta Provincial 6: conductor de camioneta Amarok detenido por exceso de velocidad y semáforos

Un conductor de una camioneta Amarok, Leandro Panetta, fue detenido por conducir con exceso de velocidad y sin respetar semáforos en Berazategui, donde se produjo un accidente mortal en la Ruta Provincial 6. Las víctimas fatales viajaban en un Peugeot 207 que impactó con la camioneta Amarok desde atrás.

El conductor de una camioneta Amarok, Leandro Panetta , fue detenido por conducir con exceso de velocidad y sin respetar semáforos en Berazategui , donde se produjo un accidente mortal en la Ruta Provincial 6 .

Según cálculos realizados sobre las multas, la deuda acumulada supera los 4 millones de pesos. Las víctimas fatales viajaban en un Peugeot 207 que impactó con la camioneta Amarok desde atrás. El conductor de la Amarok, Leandro Panetta, tenía 11 infracciones de tránsito y se negó a declarar en la investigación





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