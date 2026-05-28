Accidente mortal en la Ruta Nacional 7: un hombre murió atropellado

Un trágico accidente se registró en la Ruta Nacional 7, en el departamento mendocino de Santa Rosa. El hecho, que se encuentra bajo investigación de la Justicia, dejó a un hombre sin vida. Según las primeras informaciones policiales, el accidente se produjo en el kilómetro 954, a la altura de calle Guiñazú, cuando un vehículo que circulaba en dirección oeste-este impactó contra un peatón. Los efectivos policiales que arribaron al lugar constataron la presencia del hombre ya sin vida tendido sobre el pavimento. El conductor de la camioneta que protagonizó el hecho resultó ileso y el control de alcoholemia arrojó resultado negativo. Hasta el momento no se han determinado las causas que provocaron el fatal desenlace, por lo que se aguarda el resultado de los peritajes de la Policía Científica para establecer la mecánica del hecho.

Un trágico accidente se registró en la Ruta Nacional 7 , en el departamento mendocino de Santa Rosa. El hecho, que se encuentra bajo investigación de la Justicia , dejó a un hombre sin vida.

Según las primeras informaciones policiales, el accidente se produjo en el kilómetro 954, a la altura de calle Guiñazú, cuando un vehículo que circulaba en dirección oeste-este impactó contra un peatón. Los efectivos policiales que arribaron al lugar constataron la presencia del hombre ya sin vida tendido sobre el pavimento. El conductor de la camioneta que protagonizó el hecho resultó ileso y el control de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Hasta el momento no se han determinado las causas que provocaron el fatal desenlace, por lo que se aguarda el resultado de los peritajes de la Policía Científica para establecer la mecánica del hecho





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