Accidente milagroso en Constitución: conductor choca y huye, trabajador ileso de milagro

Un impactante choque en Constitución dejó a un trabajador de panadería ileso de milagro. El conductor responsable escapó y es buscado por la policía. Las cámaras de seguridad captaron todo.

Un impactante incidente ocurrió durante la mañana de este viernes en el barrio porteño de Constitución , más precisamente en la esquina de Independencia y Salta.

Allí, una camioneta que circulaba a gran velocidad embistió por detrás a otra que se encontraba detenida mientras un trabajador descargaba pan. El hecho quedó registrado en varias cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, que muestran cómo el vehículo impactante, una pick-up blanca, se incrusta en la parte trasera del utilitario estacionado.

El trabajador, que estaba de pie en la parte trasera del vehículo, pierde el equilibrio y cae al suelo, mientras que otro empleado que recibía la mercadería desde la calle logra correrse a tiempo. Milagrosamente, ambos resultaron ilesos. Las imágenes también captan a un tercer hombre que se encontraba revisando el motor del vehículo detenido, con el capot levantado; al momento del choque, el capot cae sobre su cabeza, pero logra apartarse rápidamente y tampoco sufre heridas de consideración.

El conductor de la pick-up, tras el impacto, intercambia breves palabras con los trabajadores desde la ventanilla, da marcha atrás y se da a la fuga a toda velocidad. Un trabajador logró tomar una foto de la patente del vehículo, que también quedó registrada en las cámaras de seguridad. La policía ya se encuentra analizando las grabaciones y tiene identificada la matrícula, por lo que se espera dar con el responsable en las próximas horas.

El accidente ocurrió minutos después de las seis de la mañana, cuando la zona aún se encontraba con poco tránsito. Los testigos relataron que la camioneta que impactó venía a una velocidad inusual para la hora y la zona. En la esquina hay semáforos que funcionan correctamente y no había obstáculos en la calle que justificaran una maniobra brusca.

Por eso, los investigadores barajan varias hipótesis: desde un descuido del conductor hasta la posibilidad de que estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas. También se investiga si el responsable podría haber sufrido una descompensación o si intentaba huir de otro hecho delictivo. La fiscalía en turno ordenó el secuestro de todas las grabaciones y la toma de declaraciones a los trabajadores de la panadería, quienes se mostraron visiblemente alterados por lo ocurrido.

"Fue cuestión de segundos. Si no me corro, me mata", declaró uno de ellos a medios locales. El hecho ha generado conmoción en el barrio, conocido por su alta circulación vehicular y peatonal. Vecinos y comerciantes exigen mayor control de tránsito y la instalación de más cámaras de seguridad para disuadir este tipo de conductas.

La policía solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del conductor, que se encuentra prófugo. Cualquier información puede ser aportada de forma anónima a la línea 0800-333-1234. Mientras tanto, los trabajadores de la panadería afectada intentan retomar sus actividades, aunque aseguran que el susto no se lo quita nadie.

Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito y de no conducir bajo los efectos del alcohol, ya que estas acciones ponen en riesgo vidas inocentes. El caso quedó a cargo de la Fiscalía número 45 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que investiga el accidente como "Lesiones culposas" y "Abandono de persona", delitos que podrían agravarse si se determina que el conductor estaba ebrio o drogado





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