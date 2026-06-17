Accidente entre helicópteros en Barra da Tijuca: ANAC y DECEA habían sido advertidos

El accidente letal entre dos helicópteros en Barra da Tijuca, en la ciudad turística de Rio de Janeiro, ha llevado a una investigación sobre las causas del choque. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Departamento de Control del Espacio Aéreo (DECEA) habían sido advertidos por los vecinos sobre la gran cantidad de vuelos indiscriminados a baja altura en la zona.

La Agencia Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) y el Departamento de Control del Espacio Aéreo ( DECEA ) habían sido advertidos por los vecinos sobre la gran cantidad de vuelos indiscriminados a baja altura en la zona de Barra da Tijuca, en la ciudad turística de Rio de Janeiro.

A pesar de esto, el 34% de los vuelos que salen del aeropuerto de Barra da Tijuca volaban a muy baja altura, lo que ponía en peligro a los edificios y a los pasajeros. El presidente de la Cámara de Comercio de Barra se lamentó por lo que pasó y dijo que incluso habían ido a Brasilia a quejarse, pero no les escucharon.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) está investigando las causas del choque y se están analizando posibles fallas mecánicas. La Policía Civil espera la presentación de los dos planes de vuelo para determinar sus itinerarios y determinar en qué helicóptero llevaban a los pasajeros





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