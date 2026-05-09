Accidente en la intersección de Córdoba y Juan B. Justo durante una fuerte tormenta en Buenos Aires.

Un grave accidente ocurrido durante una tormenta cerca del centro de Palermo, en Buenos Aires. Un automovilista perdió el control de su vehículo y chocó contra una motocicleta. El motociclista resultó politraumático y estuvo internado en el Hospital Durand.

Noticias en Spanish Un grave accidente ocurrido durante una tormenta en Buenos Aires, en una intersección peligrosa Un automovilista perdió el control y chocó violentamente contra una motocicleta.

El motociclista resultó politraumático. El clima adverso y las malas condiciones de la calzada eran los causantes del accidente. Testigos identificaron dos hipótesis: escasa visibilidad y falta de agarre en la calzada. La investigación continúa.

Recomendaciones para conducir durante una tormenta en la metrópolis de Buenos Aires





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