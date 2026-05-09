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Accidente en la intersección de Córdoba y Juan B. Justo durante una fuerte tormenta en Buenos Aires.

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Accidente en la intersección de Córdoba y Juan B. Justo durante una fuerte tormenta en Buenos Aires.
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📆5/9/2026 12:25 PM
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Un grave accidente ocurrido durante una tormenta cerca del centro de Palermo, en Buenos Aires. Un automovilista perdió el control de su vehículo y chocó contra una motocicleta. El motociclista resultó politraumático y estuvo internado en el Hospital Durand.

Noticias en Spanish Un grave accidente ocurrido durante una tormenta en Buenos Aires, en una intersección peligrosa Un automovilista perdió el control y chocó violentamente contra una motocicleta.

El motociclista resultó politraumático. El clima adverso y las malas condiciones de la calzada eran los causantes del accidente. Testigos identificaron dos hipótesis: escasa visibilidad y falta de agarre en la calzada. La investigación continúa.

Recomendaciones para conducir durante una tormenta en la metrópolis de Buenos Aires

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