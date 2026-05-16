Accidente de tren en Bangkok deja ocho muertos y 35 heridos

Un accidente de tren en Bangkok, capital tailandesa, deja al menos ocho muertos y 35 heridos. El incidente ocurrió en un cruce muy transitado del centro de la ciudad y generó escenas de pánico. Las llamas se extendieron rápidamente y el incendio fue controlado rápidamente, pero la situación ya era dramática. El incendio ya está apagado, y se están intentando encontrar los cadáveres.

Un accidente de tren en Bangkok , capital tailandesa, deja al menos ocho muertos y 35 heridos. El incidente ocurrió en un cruce muy transitado del centro de la ciudad y generó escenas de pánico.

Las llamas se extendieron rápidamente y el incendio fue controlado rápidamente, pero la situación ya era dramática. El incendio ya está apagado, y se están intentando encontrar los cadáveres. El jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, confirmó que se prendió fuego y se prendió fuego en cuestión de segundos.

Testimonios y escenas de desesperación en las redes sociales circulan imágenes impactantes del momento en que el tren, a velocidad moderada, se acercó al paso a nivel y quedó envuelto en llamas. El tren, a velocidad moderada, se acercó al paso a nivel y quedó envuelto en llamas. La zona fue acordonada para que los socorristas pudieran trabajar. Al menos ocho personas murieron y 35 resultaron heridas en el incidente.

El jefe de la policía tailandesa ordenó abrir una investigación para determinar las causas del accidente, donde muchas veces las normas de seguridad no se cumplen de manera estricta. El accidente ocurrió en un cruce del centro de la capital tailandesa





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