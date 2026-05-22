Accademia vs. Caracas: Encarada y polémica en el VAR

Academica no pudo evitar el empate en sus dominios en la región de hora y fue hasta la sesión de revisión del VAR para protestar una de las sanciones, que en última instancia se confirmaba. Mientras que, la Academia no solo se la daba vuelta a Caracas con un penal bien pesado, también lo era porque era el primero desde el error hecho frente a Independiente.

La Academia se le dio la vuelta a Caracas con una polémica sanción del árbitro, quién vio mano tras revisar varios minutos la jugada en el VAR.

La Academia se la dio vuelta con un penal bien pesado por todo lo que se juega la Academia pero también porque era el primero tras aquella picadita en el clásico ante Independiente. Ahora bien, quién se tiró a barrer un centro con el brazo extendido.

Sin embargo, tras unos minutos de análisis, el VAR lo llamó a revisar la jugada. Y ahí estuvo el árbitro, la pelota dio por debajo de la manga del defensor, ya que al arrastrarse con el brazo extendido, deja de ser considerado como mano de apoyo. Por eso se tomó su tiempo el juez, ya que en las imágenes no quedaba del todo claro si esto efectivamente era así.

El árbitro se inclinó por cobrar penal y Maravilla Martínez se hizo cargo con una gran ejecución para poner en ventaja a Racing a los 37 minutos. Eso sí, no lo gritó. Seguramente por el mal momento que atraviesa el equipo pero también porque este fue su primer penal luego del errado ante Independiente





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