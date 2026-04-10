Academia de Derecho Apoya la Reforma Judicial: Pide Agilizar la Selección de Jueces

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales respalda el nuevo reglamento de la Corte Suprema para la selección de jueces, instando al Consejo de la Magistratura a su pronta aprobación. Este apoyo se da en un contexto de tensiones internas en el Consejo y un posible enfriamiento del proyecto original.

Tras el inicio del debate en el Consejo de la Magistratura sobre un nuevo reglamento, impulsado por la Corte Suprema , para transparentar la elección de jueces, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales ha instado al organismo a acelerar y aprobar dicho reglamento de selección de magistrados. El respaldo de la Academia se produjo a raíz de la primera reunión del Consejo, donde se comenzó a discutir el reglamento, cuyo resultado dejó un sabor agridulce.

Los consejeros, aparentemente, diluyeron el proyecto, iniciativa impulsada por los jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y que no contó con la firma del presidente, Horacio Rosatti. Según se argumentó, esta falta de apoyo se debe al doble rol de Rosatti como presidente de la Corte y del Consejo. En la reunión del jueves en la Magistratura, la presencia sorpresiva de Horacio Rosatti y su mensaje parecieron enfriar el ambiente. Rosatti indicó que la iniciativa de la Corte sería 'enriquecida' con nuevos proyectos, debates y las opiniones de especialistas y ONG's que solicitaron ser escuchadas. \El mensaje de Rosatti se alineó con lo decidido en las reuniones conjuntas de las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo. Allí, el juez Alberto Lugones, presidente de Reglamentación, transmitió el mensaje de que el nuevo proyecto para la elección de jueces no se concretaría rápidamente. 'No voy a firmar nada a libro cerrado', declaró. Rosenkrantz y Lorenzetti, autores del proyecto, habían expresado su deseo de que este fuera aprobado con celeridad. La postura de los dos jueces, sumada a la negativa de Rosatti a acelerar el proceso, tensionó la relación. El proyecto busca modificar distintas etapas del proceso de selección de jueces con el objetivo de reducir la 'discrecionalidad' en la evaluación de los candidatos y la influencia política. Propone limitar los puntajes otorgados en las entrevistas personales realizadas por los consejeros a los postulantes, con el fin de evitar favorecer o perjudicar a un candidato, estableciendo criterios más claros. Santiago Viola, representante del Gobierno en el Consejo, se sumó al enfriamiento del proyecto. 'Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente', afirmó. Y agregó: 'Nadie mejor que los consejeros para modificar su propio reglamento'. Con estas palabras, quedó al descubierto el alineamiento total del Gobierno con la postura de Rosatti. Viola responde directamente a Karina Milei, quien ha establecido buenos lazos con Rosatti, evidenciando que el oficialismo se ha distanciado de Lorenzetti y Rosenkrantz.\Fue en este contexto que la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales emitió un comunicado respaldando el nuevo proyecto de selección de jueces. 'Es de esperar que el Consejo de la Magistratura apruebe el Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados elaborado por la Corte Suprema y lo ponga en práctica lo antes posible', expresaron. La declaración fue firmada por el presidente Alberto Bianchi y el secretario de la entidad, Marcelo Gebhardt. Los abogados y juristas manifestaron su apoyo a la iniciativa y a su implementación, con el objetivo de erradicar la “discrecionalidad” y aportar transparencia a los mecanismos de elección de jueces. Durante la reunión del Consejo, los representantes de los magistrados fueron los que más defendieron el modelo actual de selección. El juez y consejero Diego Barroetaveña defendió el sistema de concursos, destacando que “todos los jueces y juezas son idóneos y legítimos, y tienen la calidad suficiente”. Afirmó que “el reglamento vigente no es un enlatado que se compró en cualquier feria”, aunque admitió que es perfectible. Su colega Lugones señaló que “hay varias administraciones del Consejo que eligieron las ternas de candidatos que ahora envió el Poder Ejecutivo al Senado”. Y agregó: “No pueden equivocarse todos”. Lugones criticó a quienes acusan a los consejeros de “anteponer” a un candidato sobre otro tras la entrevista personal. “Por favor, no me vengan con cosas como si no supieran cómo es el juego en todas las instituciones del país”





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