Abuelas de Plaza de Mayo exige a papa León XIV comprometerse con la búsqueda de nietos desaparecidos

La organización de derechos humanos entrega a papa León XIV carta solicitando su colaboración en la búsqueda de los 300 nietos desaparecidos durante la dictadura argentina.

La organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo entregó a papa León XIV, que encuentra su primera visita a Argentina, una carta pidiendo su compromiso con la búsqueda de los 300 nietos y nietas desaparecidos durante la dictadura cívico‑militar. El documento fue presentado por la presidenta da organización Estela de Carlotto durante la misa celebrada frente a la Basílica de Luján.

Detalles de la petición a León XIV

La misiva exige que el pontífice se comprometa personalmente con la identificación de las personas "apropriadas" durante la última dictadura. En él se menciona que alrededor de 300 hombres y mujeres fueron asignados con identidades falsas y que todavía no se restituye su derecho a la identidad. Se hace énfasis en la importancia de abrir los archivos de la Iglesia que puedan contener información sobre el destino de los descendientes de las víctimas desaparecidas.

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El texto recuerda la labor de la organización desde 1977 y señala que la búsqueda no termina con el paso del tiempo ni con la salida de la organización de la sociedad. Busca la participación del papa, quien "manifestó siempre su disposición a colaborar e impulsó gestiones que abrieron un camino de diálogo y reflexión dentro de la Iglesia sobre su actuación durante el terrorismo de Estado".

Ejemplo concreto de búsqueda de un nieto

En la carta se detalla el caso de Sonia Torres, quien falleció a los 94 años sin encontrar al nieto que había nacido de su hija Silvina Parodi. Se menciona la monja Monserrat Tribó, encargada de los hijos de las detenidas desaparecidas que ingresaban a la Casa Cuna de Córdoba. Se reveló que tribó recibió testimonios que podrían haber localizado al nieto. Se alude a que el Papa Francisco envió emisarios para hablar con la monja y le pasó el mensaje, liberándolo del secreto de confesión. Actualmente Abuelas no sabe si la monja sigue viva ni cuando concluían las gestiones de la Iglesia.

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La carta solicita a León XIV que continúe el legado de colaboración establecido por el Papa Francisco, que interviniera en abrir los archivos y a buscar el paradero de los nietos desaparecidos. Asimismo, se pide que la Iglesia católica ayude a encontrar al nieto de Sonia y a los cientos de personas que elenan están buscando la verdad de ayer.

Repercusiones y próximos pasos para la organización

Tras la entrega de la carta, la organización espera una respuesta concreta por parte del gobierno y las autoridades eclesiásticas. Los líderes de Abuelas de Plaza de Mayo han hecho público su agradecimiento por la visita del papa, que reitera la esperanza de seguir trabajando con amor y paz por la verdad y para la restitución del derecho a la identidad. Si la petición es aceptada, se esperaría que el Papa León XIV establezca reuniones con las autoridades de la Iglesia y del Estado para acelerar las investigaciones y la apertura de archivos. Por su parte, los sobrevivientes y familiares de las víctimas se mantienen atentos a cualquier avance que avance el proceso de búsqueda y restitución de las identidades perdidas durante la dictadura. El futuro de la marcha por la verdad, la justicia y la memoria dependerá de la respuesta del Papa León XIV y de la voluntad de los poderes civiles de colaborar con la organización de derechos humanos.