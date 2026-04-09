Abril de definiciones: Boca y River afrontan un mes clave con el Superclásico en el horizonte

Boca Juniors y River Plate se preparan para un abril decisivo, con calendarios apretados que incluyen compromisos clave en el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La gestión de la rotación y la preparación para el Superclásico del 19 de abril serán fundamentales.

Abril se presenta como un mes crucial y exigente, donde las definiciones se acumulan y el margen de error se reduce drásticamente para Boca Juniors y River Plate . Con un calendario apretado y compromisos vitales en diversas competiciones, tanto Claudio Úbeda como Eduardo Coudet enfrentan el desafío de gestionar sus planteles, rotar jugadores y mantener la competitividad en cada encuentro.

La proximidad del Superclásico, programado para el domingo 19, añade una capa extra de presión y obliga a los entrenadores a planificar cuidadosamente para asegurar que sus principales figuras lleguen en óptimas condiciones físicas y mentales a este trascendental choque. La estrategia de rotación se vuelve fundamental, buscando equilibrar el desgaste físico con la necesidad de obtener resultados positivos en el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.\El primer desafío para Boca será el sábado, cuando reciba a Independiente en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. Este encuentro es crucial para el Xeneize, que actualmente ocupa el tercer puesto en la Zona A y busca asegurar su clasificación a los playoffs. La importancia del partido se suma a la preparación para la Copa Libertadores, donde el martes 14 recibirá a Barcelona de Ecuador, solo cinco días antes del esperado Superclásico contra River. La seguidilla de partidos obliga a Úbeda a tomar precauciones con su plantel. Marcelo Weigandt, con un golpe en la rodilla derecha, y Miguel Merentiel, con molestias en el pubis, podrían ser bajas para el encuentro contra Independiente. Sin embargo, hay buenas noticias en el horizonte: Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos están cerca de recuperarse de sus lesiones y podrían regresar al equipo. Entre los jugadores que han acumulado más minutos en la temporada se encuentran Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Leandro Paredes. Otros jugadores con alta carga de minutos son Marchesín, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Merentiel y Adam Bareiro.\En River Plate, la situación no es muy diferente. El equipo de Eduardo Coudet enfrentará un calendario igualmente exigente. El domingo 12, River visitará a Racing, seguido por el partido contra Carabobo de Venezuela el miércoles 15, válido por la Copa Sudamericana, y finalmente el Superclásico contra Boca en el Monumental el domingo 19. Después del empate contra Blooming en Bolivia, Coudet dejó claro que la rotación será inevitable, reconociendo el esfuerzo físico que implica la seguidilla de partidos y los viajes. Los jugadores que más minutos han acumulado en el Millonario son Lucas Martínez Quarta (suspendido para el próximo partido de Copa), Gonzalo Montiel (lesionado), Lautaro Rivero, Fausto Vera, Tomás Galván, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. Juan Fernando Quintero, por su parte, apenas ha sumado 84 minutos en cuatro partidos desde la llegada de Coudet. Abril, por lo tanto, se presenta como un mes decisivo, donde se definen las clasificaciones a los playoffs del Torneo Apertura y se juegan puntos clave en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Tanto Boca como River saben que no pueden permitirse errores, pero tampoco pueden arriesgar a sus jugadores clave más de lo necesario. La clave estará en cómo administrar la rotación y llegar en óptimas condiciones al Superclásico, un partido que paraliza al país y cuyo resultado siempre tiene un impacto significativo en el desarrollo de cada temporada, independientemente del resultado





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