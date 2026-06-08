Abogado muere en gimnasio de Bahía Blanca después de resbalarse en bicicleta elíptica

Un abogado murió en un gimnasio en Bahía Blanca después de resbalarse mientras usaba una bicicleta elíptica. El accidente ocurrió el sábado cerca de las 14 en la planta alta de un gimnasio ubicado en la calle Sarmiento al 4100.

Un abogado murió en un gimnasio en Bahía Blanca después de resbalarse mientras usaba una bicicleta elíptica . El accidente ocurrió el sábado cerca de las 14 en la planta alta de un gimnasio ubicado en la calle Sarmiento al 4100.

El abogado, Juan Roberto Cafasso, se encontraba en una bicicleta elíptica cuando apoyó su cuerpo contra una pared ploteada, sin protección, y cayó más de cinco metros hacia una oficina interna. El fiscal Cristian Aguilar de la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca está a cargo de la investigación y agentes de la comisaría 2da. y la realización de pericias para determinar las responsabilidades de lo ocurrido.

El gimnasio, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, expresó su dolor tras la muerte del abogado a través de una publicación en sus redes sociales. Señalaron que Cafasso formó parte del Directorio del puerto durante más de seis años y dejó una huella imborrable a partir de su compromiso, su calidez humana y su dedicación al crecimiento del puerto. El abogado también será recordado por su profesionalismo y su compromiso con la comunidad.

La investigación está en curso para determinar las causas del accidente y las responsabilidades involucradas. La comunidad de Bahía Blanca se encuentra en shock tras la noticia y muchos han expresado sus condolencias a la familia del abogado. La muerte del abogado es un recordatorio de la importancia de la seguridad en los lugares públicos y la necesidad de tomar medidas para prevenir accidentes como este.

La investigación sigue en curso y se espera que se determine las causas del accidente y las responsabilidades involucradas. La comunidad de Bahía Blanca se encuentra en shock tras la noticia y muchos han expresado sus condolencias a la familia del abogado. La muerte del abogado es un recordatorio de la importancia de la seguridad en los lugares públicos y la necesidad de tomar medidas para prevenir accidentes como este





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