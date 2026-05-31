Abogado cercano a Trump busca unificar a la oposición colombiana antes de la segunda vuelta

Un abogado cercano a Donald Trump, Dan Newling, está realizando gestiones en Colombia para unificar a la oposición alrededor del candidato Abelardo de la Espriella de cara a una posible segunda vuelta electoral. Sus reuniones con figuras políticas y la presencia del senador Bernie Moreno han generado tensiones y anewan las sospechas sobre la preferencia de la Casa Blanca.

En el tramo final de la contienda electoral presidencial de Colombia, un actor cercano al expresidente estadounidense Donald Trump ha comenzado a moverse con intensidad en el escenario político del país sudamericano.

Se trata del abogado Dan Newling, un influyente operador político con raíces en Florida, quien ha protagonizado una serie de reuniones estratégicas en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Su objetivo declarado es apuntalar las posibilidades del candidato Abelardo de la Espriella, un abogado que se presenta como un outsider y que ha construido su campaña sobre un discurso de ultra derecha.

Según fuentes diplomáticas consultadas por LPO, Newling asistió al cierre de campaña de De la Espriella en Barranquilla, lo que marca un nivel de compromiso visible en las jornadas previas a la crucial elección de este domingo. La presencia de Newling no es un hecho aislado.

El abogado ha sido mencionado por el senador republicano Marco Rubio como un posible embajador de Estados Unidos en Colombia al inicio del segundo gobierno de Trump, aunque su designación finalmente no se concretó debido a inconsistencias encontradas en los documentos que presentó ante el Senado en Washington. Newling, que posee más de diez oficinas de abogados en Florida y un equipo que supera los cien letrados, tiene un arraigo personal en Colombia, donde es propietario de un rancho dedicado a la cría de caballos.

Su historial como donante histórico de la campaña de Trump y su cercanía con el expresidente en el club Mar-A-Lago subrayan su posición dentro de círculos de poder del Partido Republicano. Los movimientos de Newling han desencadenado una reacción en cadena dentro del campo opositor colombiano.

En el "war room" de la campaña de la candidata de centro-derecha Paloma Valencia, senadora y protege del expresidente Álvaro Uribe, señalan que Newling estaría organizando un encuentro para el inicio de la semana próxima entre Valencia y De la Espriella. El fin último de esa reunión sería buscar una unidad de toda la oposición de cara a una eventual segunda vuelta electoral.

Este acercamiento se produce en un contexto en que la campaña de Valencia ha sufrido una serie de bajas y renuncias en su equipo en los últimos días. En el entorno de la oposición, esta circunstancia ha comenzado a alimentar la percepción de que la Casa Blanca, en su facción más trumpista, estaría inclinándose por De la Espriella por sobre la candidata uribista.

Acompañando a Newling en algunas de sus reuniones ha estado el senador republicano Bernie Moreno, un legislador de origen colombiano cuyas declaraciones han generado controversia. Moreno ha sugerido que la elección podría ser considerada inválida para Washington si ocurren "desmanes" durante la jornada electoral del domingo. Esta postura ha sido vista por el gobierno del presidente Gustavo Petro como una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país.

Desde el ejecutivo colombiano han cuestionado la presencia de Moreno en el territorio nacional, señalando que su rol como observador de los comicios no está claramente definido y podría constituir una presión política indebida. Paralelamente, la narrativa oficialista ha puesto el foco en lo que describen como un "nexo" entre el presidente Petro y la poderosa familia Gilinsky, conocidos banqueros.

Este vínculo, según la lectura del oficialismo, agita las sospechas de que el mandatario estaría interesado en capitalizar una eventual fragmentación del voto opositor. El candidato oficialista busca un triunfo contundente en primera vuelta para tomar distancia de cualquier influencia de Petro y consolidar una gobernabilidad sin ataduras.

La sombra de la política exterior, con nexos que supuestamente vinculan a figuras del oficiliismo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente brasileño Lula da Silva, también se coló en el debate en los días previos a la elección. Finalmente, en unflanco no directamente vinculado con la campaña pero de alta relevancia económica, Estados Unidos anunció nuevas medidas para el control sobre remesas y movimientos financieros.

Un nuevo decreto obliga a los bancos a reforzar la vigilancia sobre transferencias de bajo monto, una medida que podría tener un impacto significativo en países receptores de estas remesas, como México y Colombia, generando nuevas complejidades en el envío de dinero familiar





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