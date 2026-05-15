Abogada que representa a Wanda Nara sufre descompensación repentina en rodaje

Un conductor de una emisora revelaré que la famosa abogada se descompuso de manera repentina durante las grabaciones de un programa. Seacuseamedicos realizaban controles y trasladarla para más estudios exhaustivos. La grabadora se burlaba de que no estaban en la ambulancia y resaltaba la tranquilidad cuando recordó que ningún accidente de gravedad resultaba.

El episodio, que ocurrió en pleno rodaje, obligó a detener todo y generó alarma entre sus compañeros, donde relató que la abogada se descompuso de manera repentina y que el clima en el canal se volvió de absoluta preocupación.

"Aleatorio", contó el conductor, y agregó: "Según detalló el conductor, la letrada llegó al estudio de muy buen humor, como suele hacerlo, y nada hacía prever lo que iba a suceder. Sin embargo, en medio de la grabación, la abogada comenzó a sentirse mal y el equipoAna Rosenfeld fue sometida a varios controles para descartar algún tipo de accidente que afecte su parte cognitiva (Foto: captura América)".

Le hicieron pruebas de memoria para descartar cualquier tipo de accidente, para saber que está cognitivamente bien". Finalmente, los profesionales decidieron trasladarla a un sanatorio para realizarle estudios y chequeos más exhaustivos.

"Sin ambulancia pero sí para hacerle algunos controles porque sorprendió a todo el mundo", aclaró el conductor hace unas horas, llevando algo de tranquilidad al remarcar que no fue necesario el traslado con el servicio de emergencia. Mientras crecía la preocupación por la salud de Rosenfeld, surgieron versiones sobre el posible motivo emocional detrás de la descompensación.

Según se dio a conocer a los cambios internos que se vienen en la programación de\"Están reacomodando la grilla del canal yA Rosenfeld le hicieron una batería de estudios y, en diálogo conAna Rosenfeld dejó de ser la abogada de Wanda Nara: los detalles detrás de su desvinculaciónpegó un volantazo en medio de su disputa legal con Mauro Icardi. Según lo que trascendió,LAM (América)"Ana a partir de hoy está desvinculada y no la representa más en ninguna causa de acá en adelante"El periodista remarcó que Nara se sintió más conforme con el trabajo de un nuevo equipo de abogados, lo que generó cierta incomodidad por parte de la famosa letrada.

"Cuando entra otro equipo, una parte se siente auditada, entonces se empezó a pudrir con Ana Rosenfeld





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