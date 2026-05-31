Abogada de Agostina Vega narró el momento del hallazgo y anticipó que buscan calificar el crimen como femicidio

La representante legal de la familia de Agostina Vega, asesinada en Córdoba, relató cómo el ministro de Seguridad le confirmó el hallazgo del cuerpo y cómo el padre de la víctima aún albergaba esperanzas horas antes. Anunció que se solicitará que el caso se recaratule como femicidio y que se investigará una posible red de encubrimientos.

La abogada de la familia de Agostina Vega , la joven asesinada en Córdoba , relató en detalle el momento en que se confirmó la peor noticia: el hallazgo de su cuerpo en un descampado.

Según su testimonio, Gabriel Vega, padre de la víctima, aún no logra asimilar la tragedia. Ella contó que, horas antes del descubrimiento, él mantenía la esperanza de encontrar a su hija con vida y hablaba de planes futuros.

"Me decía que cuando terminara todo nos íbamos a encontrar con Agostina, que la iba a conocer, que iba a ver cómo era su hija", expresó la letrada, recordando que minutos antes del hallazgo conversaron sobre esos mismos planes. Fue el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien le trasladó la confirmación del deceso, una noticia que ella no pudo transmitirle al padre debido al impacto.

"Eran todas cabezas bajas y un silencio que me dejaba sorda. Fue realmente horrible", describió la abogada sobre el instante en que recibió la información. Ahora, el foco de la investigación se centra en los resultados de la autopsia para definir la calificación legal del crimen.

La representante legal anunció que buscarán que se recaratule como femicidio y no descartan una cadena de responsabilidades, por lo que investigarán cómo se produjo el contacto entre la víctima y el agresor, y si hubo otras personas involucradas. Además, apuntó a posibles maniobras de encubrimiento en el entorno del principal sospechoso, Claudio Barrelier.

"Vamos a ir dilucidando con el avance de la investigación si hay más responsables, pero no lo vamos a descartar", aseguró, y remarcó: "Nos vamos a ocupar de que cada persona que haya tenido algún grado de responsabilidad, en mayor o menor medida, pague"





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