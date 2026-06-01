Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y se enfrentará a Iván Cepeda en el balotaje

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, obtuvo la victoria en la primera vuelta electoral gracias al voto útil del uribismo y el rechazo al gobierno de Petro. Se medirá en segunda vuelta con Iván Cepeda, en un escenario de alta polarización.

El triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales ha reconfigurado el escenario político colombiano. Impulsado por el voto útil del uribismo y el creciente rechazo al gobierno de Gustavo Petro, el abogado y candidato del movimiento Defensores de la Patria logró una victoria por casi tres puntos porcentuales, superando por más de 600.000 votos a sus rivales.

Este resultado lo convierte automáticamente en favorito para el balotaje del próximo 21 de junio, donde se enfrentará a Iván Cepeda, el candidato de la coalición gobernante Pacto Histórico. La jornada electoral estuvo marcada por una alta polarización y por las tensiones generadas tras la reacción del presidente Petro, quien en su mejor estilo sembró polémica al no reconocer inicialmente los resultados del preconteo, en lo que muchos interpretaron como una nueva amenaza a la democracia.

El fenómeno De la Espriella ha sido analizado como una consecuencia directa del descontento con el gobierno de Petro y de la capacidad del uribismo para canalizar el voto de castigo. A pesar de que la candidata Paloma Valencia, del uribismo tradicional, obtuvo dos millones de votos menos que en las primarias, sus seguidores se volcaron masivamente hacia De la Espriella, quien ha sabido capitalizar el discurso de la defensa de la patria y el rechazo a los excesos presidenciales.

El abogado ha sido comparado con líderes populistas de derecha en la región, y su campaña ha volado en las últimas semanas gracias a pactos políticos con poderosos clanes regionales, como la familia Char en la costa y el grupo del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, así como con influyentes iglesias cristianas que han movilizado a sus fieles. Al otro lado, Iván Cepeda cuenta con todo el peso del Estado y la promesa de una Asamblea Constituyente, que Petro ha enarbolado como uno de sus referentes clave para los próximos días.

La segunda vuelta se presenta como un dilema moral y político que medirá lo que representa Petro frente a lo que representa Abelardo. La polarización exacerbada se ha visto reflejada incluso en la jornada electoral, especialmente en Bogotá, donde Petro fue alcalde pero donde ahora se mira con escepticismo sus extravagancias y amenazas.

El estratega electoral Antonio Sola, quien en 2014 ayudó al centrista Juan Manuel Santos a remontar una desventaja de medio millón de votos, ha señalado que la clave estará en los votantes de centro, que podrían inclinar la balanza. Sin embargo, la campaña de De la Espriella ha sido criticada por utilizar eslóganes como los nunca contra los de siempre, que no encajan con la realidad de sus alianzas con los clanes más poderosos del país.

Mientras tanto, Cepeda busca atraer a ese mismo centro con un discurso moderado, pero las constantes intervenciones de Petro, que no reconoce los resultados y amenaza con no aceptar una derrota, podrían terminar favoreciendo al candidato de la oposición. El balotaje promete ser una batalla sin cuartel, en la que se decidirá el futuro inmediato de Colombia





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