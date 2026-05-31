Abelardo de la Espriella, el abogado del diablo que quiere devolverle el poder a la derecha colombiana

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella construyó su carrera como penalista de causas polémicas y ahora busca la presidencia de Colombia con una campaña basada en el lujo, el espectáculo y la provocación. Su estilo de vida ostentoso, sus defensas de figuras controvertidas y sus declaraciones sobre religión y childhood marcan una figura que divide opiniones.

Abelardo de la Espriella, el abogado penalista conocido por su estilo espectacular y su defensa de causas controvertidas, se presenta como candidato presidencial en Colombia con una campaña marcada por el lujo y la provocación.

Vestido con marcas de alto costo y viajando en jets privados, su imagen contrasta con el mensaje de representar a los olvidados. Su esposa ha declarado que, en caso de perder, regresarían a Italia o Estados Unidos, países donde también poseen ciudadanía. Durante sus mítines utiliza drones, pólvora y videos con animales, particularmente tigres, creados con inteligencia artificial, reforzando su identidad con ese símbolo.

Estrategas políticos lo describen como un showman que convierte cada aparición en un espectáculo, con el fin de captar la atención mediática. Su carrera como abogado lo ha llevado a defender desde políticos y mafiosos hasta figuras como Alex Saab, testaferro del gobierno de Nicolás Maduro. Ha afirmado en televisión que de niño ataba gatos a petardos, una confesión que él mismo califica como terrible pero divertida.

En su biografía autorizada, el abogado del diablo emerge como una figura que busca manipular al público, colocándose a sí mismo en el centro del drama judicial. En materia de religión, aunque se declaró ateo tras la muerte de una tía, ahora se proclama católico ferviente para atraer el voto cristiano. Curiosamente, ha argumentado que Dios podría ser responsable del mal en el mundo, mientras que el diablo tendría una defensa más sencilla por haber sido expulsado del paraíso.

Nacido en Bogotá y criado en Montería, en la región Caribe, proviene de una familia con conexiones políticas. Su padre, Abelardo de la Espriella Juris, fue magistrado y notario designado por Álvaro Uribe, con whom comparte círculos sociales en Córdoba. De hecho, Uribe es amigo cercano de su padre, y el candidato ha sido vinculado al expresidente, aunque mantiene distancias retóricas.

La madre del candidato, María Eugenia Otero Aldana, pertenece a una familia ganadera con influencia local y hoy participa activamente en la campaña. Según periodistas de la región, el padre del candidato aspiró sin éxito a la Gobernación de Córdoba en los años noventa, un anhelo que ahora parece revivir en su hijo.

Abelardo Gabriel, el candidato, el hijo del medio, reconoció que su padre le inspiró a ser abogado, pero más por el amor a la comunicación que a la ley. Desde niño entendió que la verdadera fuerza del hombre radica en la capacidad de persuadir a otros, sustituyendo la espada por la palabra. Paradójicamente, también disfruta de la caza con escopetas en las llanuras de Córdoba, mostrando una dualidad entre el verbo y las armas.

Su trayectoria, sin haber ocupado cargos públicos, se ha forjado en los tribunales y los medios, construyendo una figura polarizadora que busca devolver el poder a la derecha colombiana. Movimientos como Defensores de la Patria lo postulan en una contienda electoral donde su discurso agresivo y su estética llamativa generan tanto adhesiones como críticas feroces. Su propuesta política se mezcla con un personalismo que recuerda a figuras populistas, utilizando herramientas modernas como la inteligencia artificial para crear contenido viral.

Aunque insiste en hablar en nombre de los excluidos, su estilo de vida ostentoso plantea contradicciones que sus adversarios explotan. La campaña se desarrolla en un contexto de profunda división social, donde la figura del abogado penalista, habituado a romper moldes, busca escalar de los tribunales a la Casa de Nariño. La sombra de Uribe sigue presente en la política regional, aunque De la Espriella intenta construir una identidad propia con un tono aún más radical.

Las conexiones con el paramilitarismo, a través de figuras como Salvatore Mancuso, también han sido mencionadas en su entorno. En síntesis, su biografía muestra una mezcla de ascenso social, estrategia mediática y alianzas con poderes fácticos. La elección de 2026 podría definir si su fórmula de espectáculo y confrontación logra cautivar al electorado colombiano





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