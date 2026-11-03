Abel Pintos lanza Manos en la Tierra para plantar árboles en hospitales de salud mental

El cantante Abel Pintos impulsa junto al Ministerio de Salud de Buenos Aires y la UBA un proyecto para plantar 1.500 árboles en instituciones psiquiátricas como terapia.

El artista argentino Abel Pintos ha dado un paso significativo hacia la integración de la naturaleza con la salud pública mediante el lanzamiento del programa Manos en la Tierra. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con su socio Marcelo González y la productora Guardián de Luz, busca implementar terapias basadas en la agricultura dentro de centros médicos. El proyecto cuenta con el respaldo oficial del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Estrategia terapéutica y plantación masiva

La propuesta central consiste en la siembra inicial de 1.500 árboles, priorizando especies de nuez pecán que requieren cuidado constante. Este esfuerzo se dirige específicamente a instituciones dedicadas a la salud mental, donde los pacientes participan activamente en el proceso de cultivo. La idea es utilizar el contacto directo con la tierra como una herramienta clínica complementaria que ayude a estructurar rutinas diarias y fomente la interacción social entre los usuarios.

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Los participantes no solo se dedican a plantar, sino que también trabajan en huertas, compostaje y mantenimiento de cultivos bajo supervisión profesional. Esta metodología permite a las personas con padecimientos psicológicos reconectar con ciclos naturales mientras desarrollan nuevas habilidades prácticas. El objetivo final es facilitar un proceso de recuperación y resocialización que fortalezca los vínculos interpersonales y reduzca el aislamiento típico de estas condiciones.

Fundamentos científicos y visión del creador

Abel Pintos describió la iniciativa como una experiencia natural capaz de generar impactos positivos a nivel emocional, psicológico y espiritual. Según sus declaraciones, cada gesto humano vinculado a la tierra tiene el potencial de transformar la percepción individual del bienestar. Esta perspectiva se alinea con los talleres terapéuticos que el Ministerio de Salud ya ofrece, los cuales buscan compartir convivir entre pares e incorporar rutinas estables como pilares fundamentales para la salud mental.

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Marcelo González, representante de Guardián de Luz, enfatizó que desde Establecimiento La Matera se están aportando nuevos árboles para ampliar las herramientas de acompañamiento. La firma Plan Divino, creada por Pintos y sus socios, sigue centrada en la sustentabilidad y la divulgación ambiental. Su sueño original de crear un bosque de nuez pecán ahora se expande hacia ámbitos hospitalarios, demostrando cómo el arte puede fusionarse con la ciencia agronómica.

Impacto ecológico y sostenibilidad económica

El programa Manos en la Tierra se sustenta sobre tres ejes estratégicos claramente definidos por sus organizadores. El primero aborda el impacto positivo en la salud mental y emocional derivado del trabajo agrícola. El segundo eje considera el beneficio ecológico inmediato, ya que la plantación de más de 1.500 árboles contribuye a crear pulmones verdes urbanos esenciales para la calidad del aire.

El tercer pilar es de carácter económico y mira hacia el futuro a largo plazo. La producción futura de estos árboles de nuez pecán se venderá a través de clústers especializados, generando ingresos que apoyarán la gestión autosustentable del proyecto. Esta estructura financiera asegura que la iniciativa no dependa únicamente de subsidios externos, sino que pueda mantenerse operativa mediante la venta de cosechas.

Expansión hospitalaria y próximos pasos

La ejecución práctica del proyecto comenzó este año en tres sedes clave: el Hospital de Niños Dr Ricardo Gutiérrez, el Hospital Alvear y el Polo de Inclusión Warnes. Estas instituciones sirven como modelos piloto para evaluar la eficacia de las terapias con plantas antes de escalarlas a otros recintos. La meta inmediata es expandirse a más centros médicos dentro de la Ciudad de Buenos Aires que traten salud mental.

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Las autoridades sanitarias y los artistas responsables continúan monitoreando los resultados en los pacientes actuales para refinar las técnicas de cultivo terapéutico. Se espera que la participación grupal en estas huertas hospitalarias sirva como referencia para otras provincias o países interesados en modelos de salud preventiva. La integración de Abel Pintos y la comunidad científica marca un precedente innovador en la atención psiquiátrica moderna.