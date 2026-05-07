Abel Guzmán condenado a 20 años de cárcel por asesinato en Recoleta

El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 sentenció a Abel Guzmán a 20 años de cárcel por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y delitos de amenazas y privación de la libertad, por el asesinato de Germán Medina en marzo de 2024 dentro de la peluquería 'Verdini' en Recoleta.

Pese al pedido de prisión perpetua impulsado por la fiscalía y la querella, el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 sentenció a Abel Guzmán a 20 años de cárcel.

El fallo, dictado este jueves, lo halló culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sumado a los delitos de amenazas y privación de la libertad, por el asesinato de Germán Medina cometido en marzo de 2024 dentro de la peluquería "Verdini", ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Tras la sentencia, la querella -encabezada por el abogado Juan Manuel Dragani- se mostró indignada: "No estamos conformes, vamos a apelar y buscaremos ir por la perpetua", indicó el letrado.

En este sentido, es menester mencionar que los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 14 de mayo





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