Abdullah Öcalan pide al PKK dejar las armas y promover la integración democrática. Un análisis del impacto en las cuatro regiones kurdas y la postura de las mujeres.

El 27 de febrero de 2025, Abdullah Öcalan, líder histórico del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), envió un mensaje directo desde su prisión en la isla turca de Imrali, donde permanece recluido desde 1999. En esta comunicación, llamó a su organización a abandonar definitivamente la lucha armada y a impulsar un proceso de integración democrática como el mecanismo esencial para alcanzar la paz en Oriente Medio.

La propuesta de paz de Abdullah Öcalan

Esta iniciativa busca transformar la conflictividad estructural mediante la participación política activa, pero enfrenta la complejidad geográfica de una nación dividida en cuatro regiones distintas. El pueblo kurdo habita en estados con sistemas políticos ajenos a sus aspiraciones, lo que requiere un análisis específico para cada territorio. La integración democrática no busca la fragmentación de la identidad kurda, sino la defensa de su cultura, lengua y proyecto político de Nación sin Estado bajo un marco de interconexión.

Also read Final Copa Argentina 2026: cuándo se juega, fecha y sede

Impacto en las cuatro regiones kurdas

El territorio kurdo se distribuye en cuatro áreas estratégicas con dinámicas propias que deben ser atendidas por esta nueva política. El Kurdistán del Norte, conocido como Bakur, se ubica en el sureste de Turquía. El Kurdistán del Sur, o Bashur, se encuentra en el noreste de Irak. El Kurdistán Oriental, llamado Rojhelat, ocupa el noroeste de Irán. Finalmente, el Kurdistán Occidental, identificado como Rojava, reside en el noreste de Siria.

El papel central de la mujer kurda

El Movimiento de Liberación de Kurdistán sitúa el protagonismo de las mujeres en el centro de su proyecto político. La Comunidad de Mujeres de Kurdistan (KJK) emitió un comunicado con motivo del 25 de noviembre para convocar a la lucha colectiva bajo el lema contra la violencia. Este día, con raíces en las hermanas Mirabal y延伸至 Sakine Cansiz, se utiliza para abrir puertas a un mundo libre de violencia mediante la autodefensa organizada.

Advertisement

Ruksan Mihamez analiza la estrategia

Ruksan Mihamez señala que la integración democrática vincula a la sociedad con el Estado basándose en su sociología histórica y el socialismo comunal. Esta perspectiva exige una reforma constitucional para garantizar la democracia local. Mihamez advierte que, aunque se prefiere el diálogo, se debe proteger la unidad colectiva ante fuerzas que pueden ver el proceso como una maniobra de última resource, tomando lecciones de organizaciones como los Tigres Tamiles y las FARC.

Negociaciones geopolíticas en Oriente Medio

El líder Abdullah Öcalan priorizó las soluciones basadas en la negociación desde febrero del año pasado. Ruksan Mihamez cuestiona si los Estados aceptan las negociaciones o si es una nueva forma de guerra colonialista. Este proceso se enmarca en un nuevo orden mundial donde el epicentro de los conflictos está arraigado en Oriente Medio, obligando a redefinir las alianzas y la defensa de los pueblos oprimidos.