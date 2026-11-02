Abdul El-Sayed busca ser primer senador musulmán de EE. UU. en Míchigan

El demócrata Abdul El-Sayed lidera en Míchigan para la fecha clave del 3 de noviembre, con la meta de convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos y definir el control del Senado.

Abdul El-Sayed enfrenta uno de los desafíos políticos más significativos de su carrera al buscar la elección al Senado de los Estados Unidos el próximo martes 3 de noviembre. Este evento electoral representa una oportunidad histórica para el candidato demócrata, ya que una victoria lo convertiría en el primer senador musulmán en la historia del Congreso federal. La disputa se desarrolla en el estado de Míchigan, considerado un punto clave para determinar el balance de poder en la legislatura nacional durante los últimos dos años de la administración presidida por Donald Trump.

Trayectoria médica y formación académica del candidato

Abdul El-Sayed nació en 1984 en Rochester Hills, Míchigan, y es hijo de inmigrantes egipcios. Su base profesional se fundamenta en la salud pública y la medicina, aunque actualmente no ejerce la clínica privada. Se graduó en la Universidad de Míchigan y obtuvo una beca Rhodes para estudiar en la Universidad de Oxford, donde completó un doctorado en Salud Pública. Posteriormente, se graduó como médico en la Universidad de Columbia.

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Su experiencia en la gestión pública comenzó al dirigir el Departamento de Salud de Detroit entre 2015 y 2017. A continuación, ocupó un cargo similar en el condado de Wayne. En 2018, participó en las primarias demócratas para la gobernación de Míchigan, obteniendo el segundo lugar con aproximadamente el 30 por ciento de los votos, detrás de la gobernadora Gretchen Whitmer. Su transición hacia el Senado federal se oficializó en abril de 2025, tras el anuncio de que el senador titular Gary Peters no buscaría la reelección.

Debate interno y división en el partido demócrata

La nominación del partido no estuvo exenta de conflictos intensos. Durante las primarias, El-Sayed se enfrentó a la congresista Haley Stevens, quien es una defensora firme de Israel. El comité United Democracy Project, vinculado al grupo de cabildeo proisraelí AIPAC, invirtió u$s 30 millones para apoyar la campaña de Stevens. A pesar de este respaldo financiero significativo, El-Sayed logró imponerse en las primarias celebradas en agosto y consolidó la candidatura oficial del partido.

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Las diferencias ideológicas sobre política exterior generaron acusaciones mutuas. La postura crítica de El-Sayed hacia Israel y su reacción inicial ante el ataque a la sinagoga Temple Israel en marzo derivaron en acusaciones de antisemitismo por parte de dirigentes republicanos y demócratas. Aunque condenó el atentado, una frase posterior sobre el sufrimiento de las personas fue interpretada por sus oponentes como una justificación. En agosto, el candidato reconoció públicamente: "Cometí un error". La tensión interna alcanzó su punto máximo el domingo 1 de noviembre, cuando Haley Stevens anunció su apoyo al republicano Mike Rogers.

Análisis de encuestas y resultados electorales inminentes

La división dentro del partido demócrata no parece haber frenado el impulso inicial de El-Sayed en las mediciones de opinión recientes. Un sondeo realizado por Glengariff entre el 19 y el 22 de octubre para The Detroit News y WDIV colocó al candidato demócrata con el 51,4 por ciento de la intención de voto. Por su parte, el republicano Mike Rogers registró el 45,1 por ciento, con un margen de error de cuatro puntos. Estos datos indican un escenario competitivo pero con una ligera ventaja para el aspirante a la banca senatorial.

Las elecciones de medio término de este 3 de noviembre renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El resultado en Míchigan trasciende la figura individual de El-Sayed, pues tiene implicaciones directas para el control del Congreso. La capacidad del partido demócrata para mantener o ganar esta banca podría determinar su capacidad legislativa y de supervisión durante el período restante de la presidencia de Donald Trump.

Plataforma política y financiación de la campaña

Abdul El-Sayed ha presentado una plataforma política que refleja su alineación con el ala progresista del partido. Sus propuestas incluyen la implementación de un sistema de salud universal, la institución de licencias pagas para los trabajadores y un mayor fomento a la sindicalización. Además, defiende la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida que contrasta con posturas más moderadas dentro de la coalición.

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Para financiar su candidatura, El-Sayed tomó la decisión estratégica de no aceptar aportes de comités de acción política (PACs). Esta elección busca demostrar independencia frente a lobbies externos y grupos de interés organizados, una postura que ha sido central en su narrativa de campaña. Al evitar estas fuentes de financiación, el candidato intenta presentar una imagen de integridad y enfoque directo en las necesidades de los electores de Míchigan, lejos de la influencia corporativa tradicional.