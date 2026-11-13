A24 lidera la noche con 6 premios Martín Fierro Cable

La señal A24 fue la gran ganadora de los premios Martín Fierro de Cable 2025, destacándose en el Goldcenter con seis estatuillas en una ceremonia celebrada el viernes 21 de marzo.

La señal A24 consolidó su posición dominante en la televisión argentina al convertirse en la emisora más premiada de la vigésima octava edición de los premios Martín Fierro de Cable. Esta distinción se otorgó en la ceremonia llevada a cabo el viernes 21 de marzo de 2025, en el exclusivo salón Goldcenter de Buenos Aires.

El liderazgo indiscutible de A24

La organización, a cargo de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció la calidad del contenido transmitido durante el año 2025. A24 se llevó un total de seis estatuillas de oro, superando a sus principales competidoras directas en la competencia.

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Argentina 12 y la señal Todo Noticias (TN) ocuparon el segundo lugar en la tabla de posiciones, cerrando el podio con cuatro distinciones cada una. Este resultado refleja un empate técnico en importancia, pero la señal de Grupo América marcó la diferencia con un rendimiento superior.

Galardones y el reconocimiento a Feinmann

Entre los grandes ganadores individuales destacó Eduardo Feinmann, quien se adjudicó la estatuilla de oro en la categoría de labor conducción masculina por su trabajo en el Noticiero A24. Su reconocimiento coronó una noche llena de reconocimientos para los profesionales de la pantalla chica.

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La gala abarcó un total de treinta y cinco categorías distintas, lo que permitió honrar una amplia variedad de talentos y producciones. Además de los premios competitivos, la ceremonia incluyó homenajes especiales y momentos emotivos que marcaron la identidad de la noche.

Ceremonia y conducción del evento

La transmisión de la premiación fue conducida con éxito por las presentadoras Marina Calabró y Sergio Lapegüe, quienes guiaron a los asistentes y espectadores por cada uno de los segmentos del evento. La gala se transmitió a nivel nacional a través de la señal A24, la misma que resultó ser la gran triunfadora.

La presentación de los galardones mantuvo un equilibrio entre el humor, la política y el periodismo, representando fielmente el espectro de la televisión por cable en el país. La presencia de figuras clave del medio aseguró que cada entrega fuera un evento de relevancia cultural.

Homenajes a figuras desaparecidas

Uno de los momentos más conmovedores de la velada fue la sección in memoriam, bajo el lema "Siempre los vamos a recordar". Esta tributa rindió homenaje a profesionales que dejaron huella en el medio a lo largo de los años.

La lista de homenajeados fue amplia e incluyó a figuras como Samuel Chiche Gelblung, Ernestina Pais, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore y Luis Puenzo. La sección cerró con un emotivo tributo a Oscar El Negro González Oro.

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Otros reconocimientos clave de la noche

En el ámbito del humor, Ariel Tarico se llevó el premio por su trabajo en Solo una vuelta más y Tarico Fake News. La categoría de mejor señal de noticias reconoció el esfuerzo constante de la programación informativa de A24.

En el deporte, TyC Sports obtuvo reconocimientos a través de Paso a paso y el panelista Rodolfo Cingolani. TN también se destacó con cuatro premios, incluyendo la labor periodística deportiva y el noticiero diurno, consolidando su presencia en múltiples facetas del medio.

La categoría cultural fue para el programa Mi país de Victoria Vanella, mientras que en el ámbito económico, Daniel Zampone recibió el galardón por Economía y Real Estate de la señal Metro. Cada premio fue entregado en un ambiente de celebración profesional.

En las categorías de entretenimiento infantil, Disney Channel premió a la segunda temporada de Selenkay. La diversidad de galardonados demuestra la riqueza y el alcance de la programación disponible en la televisión por cable argentina para el ciclo 2025.