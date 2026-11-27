La cinta cordobesa de María Aparicio se consagra con el máximo galardón en el Festival des 3 Continents de Nantes, sumando prestigio tras su paso por Venecia.

La película A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, dirigida por María Aparicio, ha sido galardonada con el máximo reconocimiento en el Festival des 3 Continents de Nantes, Francia. Esta distinción, conocida oficialmente como Montgolfière d'Or, fue anunciada durante la tarde del viernes 27 de noviembre en la Cité des Congrès de Nantes. El triunfo llega poco después de que la obra recibiera el premio mayor en las Giornate degli Autori del Festival de Venecia, consolidando su trayectoria internacional.

El veredicto del jurado sobre la producción

El prestigioso jurado fundamentó su decisión destacando la narrativa que explora la búsqueda de identidad de un hombre y una mujer en una ciudad extranjera. La cinta logra entrelazar el pasado con el presente, dialogando entre los fantasmas y los vivos, así como entre la memoria de la clase trabajadora y sus resonancias actuales. El dictamen oficial elogió la dirección precisa y melancólica de María Aparicio, quien busca junto a los protagonistas su propio horizonte político.

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Asimismo, el jurado valoró la capacidad de la obra para interrogar si un simple encuentro o una mirada amable bastan para reavivar la esperanza y el compromiso. Este análisis crítico subraya la profundidad emocional y social que caracteriza a la ficción coproducida entre Argentina y España. El Montgolfière d'Or, patrocinado por el festival y por la ciudad de Nantes, representa la máxima distinción otorgada en este certamen internacional consagrado a las cinematografías de África, Latinoamérica y Asia.

El recorrido previo de la película

Este logro refuerza el destacado camino de A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, la cual ya había sido distinguida en septiembre con el premio mayor de la 23ª edición de las Giornate degli Autori. Dicha sección es una de las más prestigiosas y creativas dentro del Festival Internacional de Cine de Venecia. La obtención del Globo Aerostático de Oro en Nantes confirma la valoración crítica sostenida que ha recibido la producción a lo largo de los últimos meses en los circuitos más exigentes del cine europeo.

La película genera un importante orgullo para la cinematografía cordobesa y para el talento de su directora, María Aparicio. Al consolidar estos reconocimientos en festivales de talla mundial, la obra se posiciona como un referente contemporáneo de la co-producción iberoamericana. Este éxito subraya la vigencia y la calidad narrativa de las propuestas cinematográficas que emergen desde Córdoba y que encuentran eco en las audiencias y críticas internacionales.

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Narrativa y protagonistas en Madrid

La trama se traslada a Madrid, donde conocemos a Eva, interpretada por Eva Bianco. Se trata de una mujer cordobesa que transita la capital española de paso, sumida en una soledad callada y desplazándose sin rumbo fijo por las calles con la curiosidad adormecida. Eva no conoce a nadie en la ciudad y demuestra una mínima predisposición a relacionarse con extraños, manteniéndose aislada en su rutina gris de deambular.

El devenir de Eva sufre un vuelco fortuito al ingresar a una de las salas del Museo Reina Sofía. Allí se le acerca Dante, personaje encarnado por Roger Koza, un historiador argentino. Koza, quien es reconocido crítico cinematográfico, asume aquí su primer papel protagónico relevante en el terreno de la actuación, marcando un hito en su carrera artística. Dante se encuentra abocado a una exhaustiva investigación sobre la figura de Juan Bialet Massé y las históricas luchas obreras de su país.

Próximos pasos y reconocimiento

La unión de estas dos trayectorias, la de la mujer en busca de sentido y la del hombre inmerso en la historia obrera, estructura el núcleo dramático de la película. El festival de Nantes, al reconocer esta síntesis narrativa, valida la apuesta por historias que conectan lo personal con lo político. La presencia de Roger Koza ante la cámara añade una capa adicional de interés para la crítica especializada.

Con este premio, A veces me entra tristeza, otras veces rebelión amplía su visibilidad global. El reconocimiento de Nantes se suma al de Venecia, creando un catálogo de éxitos que atrae la atención de distribuidores y programadores de otros festivales. La obra se consolida así como un referente del cine independiente de los últimos años, destacando el trabajo de María Aparicio, Eva Bianco y Roger Koza.

Contexto del festival francés

El Festival des 3 Continents es un evento de referencia para la circulación de obras de África, América Latina y Asia en el contexto europeo. La selección de esta película argentina-española entre las candidatas demuestra la diversidad de la programación del certamen. La decisión del jurado de otorgar el Montgolfière d'Or a esta producción resalta la importancia de las miradas que exploran la memoria y la identidad en contextos urbanos contemporáneos.

La ciudad de Nantes, a través de su patrocinio, continúa fomentando el diálogo intercultural mediante el cine. El triunfo de María Aparicio y su equipo enriquece este panorama de intercambio cultural. Los detalles de la premiazione se confirmaron tras ocho días de reuniones y debates entre los miembros del jurado internacional. Este proceso garantiza que la distinción final refleje el más alto nivel de excelencia artística y narrativa.

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Impacto en la industria cinematográfica

El éxito de esta película abre nuevas puertas para la promoción del cine cordobés y argentino en mercados internacionales. La participación de Roger Koza, además de su labor crítica, marca una tendencia de跨界 entre la teoría y la práctica en el cine contemporáneo. La combinación de actores y directores con un fuerte bagaje intelectual eleva el perfil de la producción.

La narrativa que entrelaza la soledad de Eva con la investigación de Dante ofrece una perspectiva única sobre la alienación y la búsqueda de conexión humana. Este enfoque ha sido elogiado por su profundidad y su elegancia visual. El reconocimiento en Nantes valida estas opciones estilísticas y temáticas ante una audiencia global.

Legado y continuidad

Con este doble reconocimiento en Venecia y Nantes, la película se erige como un símbolo de la vitalidad del cine iberoamericano. El trabajo de María Aparicio como directora establece un nuevo referente de calidad y compromiso social. La colaboración entre Argentina y España en esta coproducción demuestra la fortaleza de las alianzas internacionales en la creación cultural.

El futuro de la película incluye su proyección en otros circuitos festivales, donde se espera que continúe recibiendo aclamación crítica. La presencia de Eva Bianco y Roger Koza en los protagonistas asegura que la obra mantenga su atractivo y relevancia. Este logro inspira a nuevas generaciones de cineastas en Córdoba y en toda la región.

Detalles finales del galardón

El Montgolfière d'Or no solo representa un premio monetario o simbólico, sino una validación artística de primer orden. La ceremonia realizada en la Cité des Congrès de Nantes reunió a representantes de la industria y críticos. La distinción otorgada a A veces me entra tristeza, otras veces rebelión cierra un ciclo de premios que ha definido su reputación internacional.

La obra finaliza su temporada de festivales con un saldo positivo que asegura su distribución en salas comerciales. El impacto de esta celebración en Nantes perdurará como un ejemplo de excelencia en la narrativa cinematográfica actual. El trabajo de todo el equipo, desde la dirección hasta la actuación, ha sido recompensado con este merecido reconocimiento global.