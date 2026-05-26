En la fase de clasificación mundialista, la distancia que recorra cada selección al disputar partidos en distintas ciudades se vuelve un factor crucial para la preparación, la logística y la seguridad del equipo. Este análisis detalla los kilómetros que recorrerá la Scaloneta y cómo se compara con sus rivales, mostrando las repercusiones en la fatiga y el rendimiento.

La fase de clasificación mundialista está generando una nueva variable crucial para los equipos nacionales: la distancia total que recorrerán durante los tres partidos de la fase de grupos.

En un escenario donde cada milla cuenta, la estadística revela que el viaje más intenso será del conjunto argentino, que se prepara para competir en una ciudad de Florida y tendrá que mover tantos kilómetros como 3.080 kilómetros de ida y vuelta a Houston, donde se enfrentará a Alemania. Este primer partido ya plantea un reto logístico considerable, pues el transporte de jugadores, cuerpo técnico, equipamiento y medios de comunicación puede afectar la concentración y el rendimiento en el terreno de juego.

A la hora de evaluar la fatiga física producida por desplazamientos, los oficiales deportivos usarán reportes de viajes y análisis de bio-ritmo, mientras que los entrenadores observarán signos de somnolencia o desajustes de la circadiana. El segundo vuelo de la Scaloneta se dirige a Kansas City, tornándose el banco de pruebas del equipo, donde enfrentarán a Ecuador. Los cálculos indican un trayecto de 3.640 kilómetros, medio volumen más que el desplazamiento a Houston.

De manera paralela, el tercer partido se sitúa en Philadelphia, con una distancia de 3.150 kilómetros que sumará al total de kilómetros recorridos. Por ende, la suma total de los desplazamientos en la fase de grupos será de 9.870 kilómetros, un número que no solo refleja el peso logístico del torneo sino también la exposición de la selección a entornos diversos y la cuestión de la adaptación al clima.

Para poner los números en perspectiva, se hace un contraste con las atestados de los demás equipos del grupo. Austria viajará 9.040 kilómetros porque hará base en Santa Bárbara, mientras que Jordania recorrerá 8.680 kilómetros, con un sotalp de su base en Portland. Argelia, que también tendrá su casa en Kansas City, recorrerá 4.810 kilómetros, aunque su número conlleva un mayor desplazamiento que el de los argentinos.

Del mismo modo, se observa que los equipos que dependen de la proximidad de sus bases de entrenamiento y las rutas de vuelo son capaces de reducir el número de kilómetros recorridos y, por ende, la carga de viaje. En este sentido, la estrategia de base de Kansas City permite a la Scaloneta dividir sus desplazamientos en dos partes: primero, el trayecto hasta la ciudad, y luego, el viaje de regreso a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania.

Entre la ida y la vuelta a esta ciudad del estado de Texas, el equipo tendrá que desplazar 1.480 kilómetros; dos vuelos consecutivos suman un total de 2.960 kilómetros usados en la fase de grupos. Es importante notar que los vuelos internos entre ciudades federales suelen aumentar el estrés físico y mental de los jugadores, lo cual las federaciones suelen mitigar con monitores de sueño, fisioterapia y la incorporación de suplementos nutricionales para la recuperación.

La estadística de viajes se vuelve un argumento adicional para debatir la necesidad de alterar los calendarios internacionales, de modo que se reduzcan los desplazamientos y se optimice la condición física de los jugadores. Si bien la distancia en kilómetros es la cifra visible, el efecto real se refleja en la fatiga acumulada, la inconsistencias en el rendimiento y la alteración del ciclo circadiano.

Los entrenadores evaluan con mayor detalle los horarios de vuelo, la altitud del destino, la diferencia horaria y la disponibilidad de instalaciones de entrenamiento en el lugar de encuentro. Asimismo, el departamento médico sostiene una rigurosa política de prevención de lesiones y enfermedades, que incluye vacunaciones, pruebas de laboratorio y administración de terapias de recuperación.

En última instancia, el total de kilómetros que recorrerán las selecciones debe considerarse un factor crucial para la planificación de las rutas de viaje, la logística de alojamiento y los momentos de descanso, con la meta de optimizar el desempeño en el campo. En el caso de la Scaloneta, dominar el viaje requerirá no solo del talento de sus jugadores sino también de la perícia de su equipo de apoyo, que deberá predecir y mitigar cada posible distracción creada por los desplazamientos.

"Un reto que trasciende el balón", concluye la actual directiva de la federación, señalando que la carga aérea es tan importante para la Caja a la misma altura que la disciplina y el talento técnico en la cancha. La expectativa es que, con una gestión eficaz de los viajes, la nación pueda centrar la atenção de manera exclusiva en la preparación mental y física en el campo donde jugará cada partido





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