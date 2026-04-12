A 60 Días del Mundial: Argentina y la Génesis de sus Participaciones

Un análisis histórico de la preparación de Argentina para el Mundial de 1930, con enfoque en las controversias de la época, la falta de preparación y las decisiones de la selección a dos meses del inicio del torneo.

Faltan exactamente 60 días para el comienzo de la 23ª Copa del Mundo de la FIFA, en la que Argentina tendrá su 19ª participación y defenderá el título por tercera vez.

En esta serie de historias premundialistas, comenzaremos por la génesis: ¿Qué pasaba a dos meses del inicio de la primera cita mundialista el 13 de julio de 1930 en Uruguay? A medida que avancemos, iremos saltando de Mundial a Mundial, rescatando historias poco conocidas y algunas más recordadas de las preparaciones de la Selección para cada competencia. Desde 1930, muchas cosas han cambiado, mientras que otras permanecen similares. En aquel entonces, los directores técnicos no tenían el rol principal que conocemos hoy; a menudo, se les daba más importancia a los preparadores físicos, considerados entrenadores. La elección de los jugadores recaía en el grupo de dirigentes que conformaban la Comisión de Selección, todo bajo la atenta y crítica mirada del periodismo.\Hugo Marini, jefe de deportes del diario Crítica, fue quien acuñó apodos que aún perduran, como 'El Fortín de Villa Luro' para referirse a la cancha de Vélez en Basualdo y Guardia Nacional. Periodista respetado y muy leído, Marini había viajado con Boca en la famosa gira por Europa de 1925. El 14 de mayo de 1930, escribió: Los dirigentes de la Asociación Amateurs cambiaron el pelo pero no las mañas. Es que prometen pero no cumplen. Estamos a un mes y medio de la iniciación de la Copa Mundial de Football y que sepamos nada se ha hecho para preparar el equipo que nos representará en un torneo tan magno. La nota, titulada 'La Asociación debería preocuparse por la formación del equipo', agregaba: Requeridos por la prensa deportiva, los señores integrantes de la comisión de selección prometieron que se ocuparían de designar los elementos más destacados para que se fueran entrenando con el masajista Tramutola, pero estamos a 14 de mayo y nada se ha hecho de lo prometido. Ni los elementos han sido concentrados ni se adiestran, ni el masajista Tramutola sabe de jugadores que tenga que poner en condiciones físicas. El texto critica a los dirigentes, señalando: Nuestros dirigentes viven de esperanzas. Creen que con juntar once muchachos la víspera de iniciarse el torneo y embarcarlos para Montevideo han cumplido con su deber. Marini comparó la tarea de Brasil y Chile, que ya habían designado sus planteles, y destacó la necesidad de la vigilancia del entrenador y adiestrador.\La controversia sobre el rol del técnico existía, aunque Juan José Tramutola, considerado 'profe', era a menudo subestimado como masajista. Aunque en muchas recopilaciones figura como integrante de una dupla técnica, en realidad, fue Francisco Olazar quien ocupó ese cargo en el Mundial de Uruguay, ya habiendo estado al frente en el Sudamericano de 1929. La nota de Marini iba acompañada de una foto de Olazar. Otra discusión clave fue si el equipo debía estar compuesto solo por jugadores de la Primera División de la Asociación Amateurs o si se debían incluir 'elementos del Interior'. El diario mencionaba: En Rosario tenemos guardavallas; en Santa Fe y Córdoba dos buenos backs; en Tucumán un half y un insider que no se pueden discutir; y en otras provincias hay también elementos que la Amateurs por órgano de sus oficinas debe conocer e incluirlos en el equipo. Con este panorama, el 25 de mayo, durante un encuentro por la Copa Newton con Uruguay, se realizó la primera selección, de la que quedó excluido Bernabé Ferreyra de Tigre, futura estrella millonaria. Las discusiones sobre la elección de jugadores de otras ligas continuaron hasta los días previos al viaje. El más perjudicado fue el tucumano Alberto Fassora, quien, a pesar de haber sufrido paludismo y estar en recuperación, no fue incluido en el plantel, a pesar de los pedidos del mundo futbolístico y del propio jugador. El único 'del interior' que integró el plantel de 1930 fue Alberto Chividini, de Central Norte de Tucumán. La falta de entrenamiento fue otra preocupación, tanto que, antes de partir a Montevideo, se realizó un entrenamiento en la cancha de Sportivo Barracas al que solo asistieron cinco jugadores, y ni siquiera estuvo presente Olazar. La situación mejoró un poco cuando llegaron a Uruguay y se instalaron en La Barra de Santa Lucía. A 60 días del inicio del Mundial, el primer subcampeón de la historia aún no tenía el equipo definido





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