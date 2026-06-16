A 365 días del debut en el Mundial de Clubes: la reconstrucción de Boca entre triunfos, crisis y cambios

Un repaso a los doce meses de Boca Juniors desde su participación en el Mundial de Clubes, marcados por la partida de Miguel Ángel Russo, victorias clave como el Superclásico, eliminaciones en torneos locales e internacionales, la salida de Claudio Úbeda y la llegada de Rodolfo Arruabarrena para una nueva etapa de reestructuración.

A 365 días del debut en el Mundial de Clubes: todo lo que vivió Boca para llegar a otra reconstrucción. Miguel Ángel Russo estuvo a minutos de conseguir un triunfo histórico, pero terminó sufriendo la remontada portuguesa con goles de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Ese partido, sin embargo, también quedó en la historia por la fiesta de los hinchas xeneizes en las tribunas, con repercusión en la prensa mundial. El club atravesó doce meses cargados de cambios, crisis deportivas, movimientos de mercado y modificaciones en el banco de suplentes. La salud de Miguel Ángel Russo se convirtió en motivo de preocupación dentro del mundo Boca.

Meses después, el fallecimiento del entrenador generó una profunda conmoción entre hinchas, dirigentes y futbolistas, que lo despidieron como una de las figuras más importantes de la historia reciente del club. Boca se quedó con el Superclásico en la Bombonera al vencer a River por 2-0 siendo muy superior, una de las victorias más celebradas por los hinchas durante el ciclo. El triunfo fortaleció momentáneamente al equipo y le permitió consolidar su clasificación a la Libertadores.

Boca quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura tras caer ante Racing, un golpe que frustró las aspiraciones de pelear por el título local. Pese a los cuestionamientos surgidos tras el cierre de la temporada anterior, Juan Román Riquelme ratificó a Claudio Úbeda como entrenador para afrontar la nueva temporada, apostando por darle continuidad al proyecto.

Nuevo triunfo ante River con un gol de penal de Paredes, ahora en el Monumental, en medio de un gran invicto del ciclo de Ubeda y dos victorias en el arranque de la fase de grupos de la Libertadores. Clasificación a playoff asegurada y primeros puestos de la tabla anual. El mejor momento de Boca. El equipo logró hacer pie en el ámbito local y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Huracán.

También sufrió otro duro revés internacional al quedar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores al caer como local con Universidad Católica, un resultado inesperado para uno de los máximos favoritos del continente. Después de las dos eliminaciones tempranas, Boca confirmó la salida de Ubeda tras una reunión con el Chelo Delgado. No se le renovaría el contrato que terminaba a mitad de año.

Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, Boca inició una nueva reestructuración futbolística. La salida de referentes, la búsqueda de refuerzos y la necesidad de recuperar protagonismo marcaron el inicio de esta nueva etapa. Un multicampeón de la Copa Libertadores elogió a La Tri a pesar de la derrota en el debut del Mundial: "Este Ecuador se las trae"





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