Medio millón de españoles en Argentina participa en las elecciones españolas. Una decisión del Tribunal Supremo suspende el voto de descendientes de exiliados.

Más de medio millón de personas están habilitadas en Argentina desde el sábado para participar en las elecciones generales de España programadas para el 29 de noviembre. Este proceso electoral se desenvuelve en un contexto de gran incertidumbre jurídica, derivado de una disposición del Tribunal Supremo que podría dejar sin efecto el sufragio de numerosos nacionalizados a través de la llamada Ley de Nietos.

El CERA marca la participación electoral en el exterior

Según el Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA, el cual se cerró el 1 de agosto de 2026, un total de 2,75 millones de españoles se encuentran inscritos para votar en el exterior. De este universo, 520.203 residentes se localizan en Argentina, posicionando a este país como el territorio con mayor cantidad de electores españoles fuera de la península. De esta cifra total, 331.000 personas ejercerán su derecho en el Consulado General de Buenos Aires, mientras que el resto de los votantes acudirá a las sedes diplomáticas ubicadas en las ciudades de Rosario, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba.

Also read El Senado aprobó la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad con 71 votos a favor

Turbulencias legales por la Ley de Memoria Democrática

La controversia central gira en torno a la suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Supremo español, la cual inhabilita el voto a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática. Esta medida judicial se fundamenta en la consideración de que existen indicios racionales de una presunta irregularidad en la elaboración del CERA, un argumento que ha sido impulsado por denuncias promovidas por el Partido Popular y Vox. Solo en la ciudad de Buenos Aires, se estima que más de 18.000 ciudadanos estarían afectados por esta decisión administrativa y judicial.

Reacciones ciudadanas y acciones del Gobierno español

Ante esta situación, el Consulado español en la capital argentina ha establecido dos urnas diferenciadas para gestionar la votación. Una urna está reservada exclusivamente para quienes pudieron acreditar fehacientemente su carácter de nieto o nieta de exiliado, mientras que otra bolsa recibe el sufragio de quienes, poseyendo nacionalidad y pasaporte español, no tuvieron tiempo suficiente para presentar dicha documentación. En un intento por aliviar el conflicto, el Gobierno español aprobó una instrucción que presumía la condición de exiliado para todos los individuos que emigraron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esta definición abarca desde el golpe de Estado contra la República, durante la Guerra Civil, hasta los primeros años del franquismo.

Advertisement

El impacto político en la continuidad del Ejecutivo

La disputa judicial tiene implicaciones directas en el equilibrio de fuerzas políticas nacionales. La elección define la continuidad del Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez o la llegada de un nuevo ejecutivo encabezado por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Para gobernar en caso de victoria, Feijóo tendría que establecer una alianza con el partido ultraderechista Vox. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por los crímenes del franquismo en Argentina, identificada como ARMH Argentina, denunció previamente el inicio de la votación la grave afectación del derecho de sufragio de sus miembros.

Narrativas personales y el futuro electoral

Los ciudadanos manifestan diversas reacciones ante la complejidad del proceso. Nuria Ripoll, una de las pioneras en solicitar la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, acudió al Consulado con su hija Macarena, quien también ejerció su voto por primera vez. Por su parte, el cantante Sergio Fernández, quien obtuvo su pasaporte en 2025, expresó su deseo de retirarse en España y elegir a sus representantes en la madre patria. La confusión generada por las noticias procedentes de España llevó a muchos electores a acudir personalmente al Consulado para asegurarse de depositar su voto en la urna correspondiente a su estatus legal.